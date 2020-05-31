Полиция зарегистрировала ряд нарушений во время митинга комбатантов

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. В ходе акции протеста, организованной в воскресенье участниками боевых действий на Днестре был допущен целый ряд нарушений. Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы (ГИП).
Как уточнили в ведомстве, несмотря на заявления организаторов, что митинг будет проходить на площади Великого Национального собрания, в ходе акции, в которой участвовало около 200 человек, прозвучали призывы отправиться к зданию парламента вместе с импровизированной сценой, смонтированной на грузовике.
"Так как в уведомлении, направленном группой ветеранов боевых действий, не были упомянуты транспортные единицы и технические средства, полиция инициировала проверку грузовика. Кроме того, автомобиль мог создать опасность для дорожного движения", - говорится в заявлении ГИП.
Там же обратили внимание не то, что участники акции протеста попытались силой прорвать оцепление карабинеров и вступили в столкновение с правоохранителями.
В Геинспекторате пояснили, что полиция несет ответственность за безопасность каждого участника акции и безопасность дорожного движения. "Однако организаторы митинга, внезапно изменив место проведения митинга и используя транспорт, о котором не были поставлены в известность сотрудники правоохранительных органов, тем самым создали конфликтную ситуацию", - добавили в полиции.
Позже, в результате переговоров правоохранителей с протестующими, акцию было разрешено продолжить, но с соблюдением правил общественного порядка, подчеркнул ГИП.
В течение всей акции безопасность манифестантов и участников дорожного движения обеспечивали 350 полицейских, 200 карабинеров и 22 спасателя.
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"В этом контексте Генеральный инспекторат полиции заявляет, что организаторы митинга нарушили решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, которым разрешается проводить массовые собрания, только если в них задействованы менее 50 человек с обязательным составлением организаторами списка эпидемиологического учета (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес)", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве обратили внимание на то, что многие протестующие не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.
"Все незаконные действия, допущенные в ходе манифестации, регистрируются и документируются", - подчеркнули в Генеральном инспекторате полиции.
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