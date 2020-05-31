Полиция зарегистрировала ряд нарушений во время митинга комбатантов

Участники акции протеста собрались в количестве более 50 человек, не соблюдали социальную дистанцию и не все носили маски, отметили в Генинспекторате полиции.

КИШИНЕВ, 31 мая — Sputnik. В ходе акции протеста, организованной в воскресенье участниками боевых действий на Днестре был допущен целый ряд нарушений. Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы (ГИП).

Как уточнили в ведомстве, несмотря на заявления организаторов, что митинг будет проходить на площади Великого Национального собрания, в ходе акции, в которой участвовало около 200 человек, прозвучали призывы отправиться к зданию парламента вместе с импровизированной сценой, смонтированной на грузовике.

"Так как в уведомлении, направленном группой ветеранов боевых действий, не были упомянуты транспортные единицы и технические средства, полиция инициировала проверку грузовика. Кроме того, автомобиль мог создать опасность для дорожного движения", - говорится в заявлении ГИП.

Там же обратили внимание не то, что участники акции протеста попытались силой прорвать оцепление карабинеров и вступили в столкновение с правоохранителями.

В Геинспекторате пояснили, что полиция несет ответственность за безопасность каждого участника акции и безопасность дорожного движения. "Однако организаторы митинга, внезапно изменив место проведения митинга и используя транспорт, о котором не были поставлены в известность сотрудники правоохранительных органов, тем самым создали конфликтную ситуацию", - добавили в полиции.

В сообщении ГИП подчеркивается, что "не координируя свои действия с полицией и используя в отношении полицейских агрессивную риторику, протестующие продолжили свой путь к парламенту, где перекрыли проезжую часть, не подчиняясь требованиям правоохранителей прекратить незаконные действия и применяя насилие в отношении сотрудников полиции".

Позже, в результате переговоров правоохранителей с протестующими, акцию было разрешено продолжить, но с соблюдением правил общественного порядка, подчеркнул ГИП.

В течение всей акции безопасность манифестантов и участников дорожного движения обеспечивали 350 полицейских, 200 карабинеров и 22 спасателя.

Комбатанты организовали новый митинг в центре Кишинева>>>

"В этом контексте Генеральный инспекторат полиции заявляет, что организаторы митинга нарушили решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, которым разрешается проводить массовые собрания, только если в них задействованы менее 50 человек с обязательным составлением организаторами списка эпидемиологического учета (имя, фамилия, IDNP, номер телефона, адрес электронной почты, домашний адрес)", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве обратили внимание на то, что многие протестующие не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.

"Все незаконные действия, допущенные в ходе манифестации, регистрируются и документируются", - подчеркнули в Генеральном инспекторате полиции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova