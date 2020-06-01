Оптимизация в образовании: смогут ли колледжи заменить университеты в Молдове

Решение Министерства образования, культуры и исследований об оптимизации высших учебных заведений в интервью для Sputnik Молдова комментирует демограф Валериу Сайнсус.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. В странах с населением около двух-трех миллионов человек обычно всего четыре или пять университетов, которые обладают многопрофильной структурой и обеспечивают потребности национальной экономики.

Опыт стран Балтии, практикующих такую ​​систему, может стать примером для Республики Молдова. Такого мнения придерживается Валериу Сайнсус, эксперт в области демографии.

Комментируя в интервью для Sputnik Молдова намерение властей республики оптимизировать сеть государственных вузов, демограф отметил, что такой шаг неизбежно вызовет недовольство, потому что любая оптимизация касается многих граждан.

Однако, если проанализировать ситуацию с демографической точки зрения, выяснится, что необходимость реформы продиктована существующими тенденциями. В контексте демографической ситуации в Молдове "кризис детских садов, школ и гимназий превращается в кризис университетов". Поэтому положение в вузах должно быть приоритетом для государства, считает специалист.

"Мы больше не можем мириться с тем, что многие университеты ведут обучение в одном и том же сегменте, потому что бюджетные расходы чрезмерно велики по сравнению с поступлениями", - отметил Сайнсус.

В настоящее время в Республике Молдова действуют 18 государственных высших учебных заведений. Это слишком много, считает демограф.

"Важно продолжать развивать университеты, которые занимают ведущие позиции в определенных сегментах. Возможно, это было бы наиболее рациональной оптимизацией, даже если вопрос коснется рабочих мест для некоторых преподавателей", - заявил демограф.

По его словам, в настоящее время у государства нет других вариантов, если принять во внимание тот факт, что у нас резко сократилось количество студентов, а также численность населения. Более того, Сайнсус считает, что на следующем этапе количество студентов уменьшится как минимум на 1,3 процента, потому что многие молодые люди отправляются на учебу в зарубежные учебные заведения. В то же время, отмечает эксперт, необходимо, чтобы рационализация проводилась правильно.

"Наследие, накопленное с течением времени в каждом учреждении, должно быть принято во внимание. Я имею в виду, в частности, государственные университеты. Мы должны понимать, что программы каждого учреждения - это не что иное, как наследие всей нации", - считает Сайнсус.

Эксперт отметил, что в последнее время высшее образование все меньше и меньше востребовано молодежью.

"На рынке труда нет спроса, связанного с уровнем квалификации, поэтому второй уровень, то есть уровень магистра, не пользуется популярностью. Работодатели очень сдержаны, когда дело доходит до предложения достойной заработной платы тем, кто обладает степенью магистра", - сказал Валериу Сайнсус.

В последнее время власти пытаются продвигать среднее техническое образование.

"Даже если государство хочет восстановить деятельность профессионально-технических училищ, оставленных на произвол судьбы в 90-х годах, это не может быть стратегической прерогативой на следующие десятилетия, - считает демограф. - В то же время, необходимо отметить, что в некоторых случаях университеты шли в направлении обучения специалистов в соответствии с рыночным спросом, но не всегда предпочтения тех, кто учится, были связаны с рыночными требованиями", - говорит эксперт.

По словам демографа, в результате этих реформ сильнее всего пострадает молодежь. Это может привести к тому, что многие продолжат обучение за границей, и вероятность их возвращения в страну очень мала. Любое государство, которое не имеет устойчивой университетской системы, рискует остаться без будущего, считает Сайнсус.

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