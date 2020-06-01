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Международный день защиты детей

День защиты детей: официальные лица Молдовы передают поздравления

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200601/30433433/den-zaschity-detey-ofitsialnye-litsa-moldovy-peredayut-pozdravleniya.html

Во всем мире отмечают 1 июня Международный день защиты детей. Традиционно в этот день во многих странах устраивают разные празднования. В этом году, несмотря на пандемию, маленьким гражданам также устроят разнообразные мероприятия, но в ином формате.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон передал поздравления детям и их родителям в Международный день защиты детей.

© CC0 / Pixabay / Cimabue
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Додон отметил, что в этот день все чествуют маленьких граждан и обращаются ко взрослым, ко всем тем, кто обязан обеспечить защиту и нормальные условия для воспитания и становления детей.

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"Мы осознаем, что семья, должностные лица, все общество в равной степени несут ответственность за "качество" нового поколения, за ежедневное счастье растущей личности", - заявил глава республики. 

Именно для этого, по его словам, государственные учреждения предпринимают совместные усилия по созданию благоприятной среды для развития около 670 тысяч детей в Молдове.

Он выразил убеждение, что в жизни нет большей награды, чем теплые улыбки детей, их безмятежные лица и успехи, вселяющие невинную радость. 

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"В этом году ваш праздник пройдет без коллективных собраний, конкурсов и многолюдных концертов, без мороженого и сладостей, щедро предлагаемых на многолюдных улицах, но будет нести в себе традиционный символический заряд, привычное внимание и любовь со стороны людей, для которых вы являетесь центром Вселенной", - с таким обращением выступил президент. 

Также свои поздравления передал и примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

Обращаясь к детям, он подчеркнул, что все люди всегда остаются детьми, а 1 июня вспоминают свое детство. 

"Смейтесь, бегайте, играйте и наслаждайтесь этим прекрасным периодом вашей жизни, пока все заботы на плечах родителей", - подчеркнул Чебан.

Завершая свое поздравление, он отметил, что дети - будущее любой нации, а это будущее зависит от того, как много мы сможем инвестировать в детей. 

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