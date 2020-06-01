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Сотрудник лаборатории во время тестирования проб на коронавирус

COVID-19 в Молдове: количество выздоровевших превысило 4,6 тысячи

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1236)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200601/30433973/minzdrav-predstavil-obnovlennye-dannye-po-situatsii-s-covid-19.html

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. К утру понедельника в Молдове количество излечившихся от коронавируса нового типа превысило 4,6 тысячи. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории
© Sputnik / Evgeny Byatov
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За сутки число выздоровевших выросло на 41 и составляет теперь 4 тысячи 622, уточнили в ведомстве. В течение 24 часов в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 59 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Всего в республике в период пандемии COVID-19 выявили у 8 тысяч 251 человека, из которых 999 - в Приднестровье.

В тяжелом состоянии в данный момент находятся 259 человек, 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 638 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

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На сегодняшний день подтверждено тысяча 630 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 383, медсестры - 637, фельдшеры - 88, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 501 человек.

Зарегистрировано также еще три летальных исхода. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 298.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1236)

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