Премьер прокомментировал закон о НКО

Молдавский премьер считает, что в республике следует принять закон о НКО, однако некоторые его положения следует пересмотреть.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Премьер-министр Ион Кику считает, что Молдове стоит принять закон о некоммерческих организациях (НКО), который является одним из условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС.

Однако, как отметил глава кабмина, некоторые положения этого закона нужно пересмотреть.

По мнению Кику, подобный закон стране необходим для развития.

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"Мы не против этого закона, он необходим, но редакция, за которую голосовали в 2018 году, неприемлема. Молдова через эти НКО по большей части потеряет свою независимость. Это будет финансирование политической деятельности через неправительственные организации" - заявил глава кабмина.

Как уточнил премьер, Молдова должна контролировать подобную внутреннюю деятельность, как и любое другое уважающее себя государство.

Также Кику выразил надежду, что в парламенте проголосуют только за доработанный закон о НКО.

Позиция президента и судьба коалиции

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что соглашение о коалиции ПСРМ-ДПМ может быть расторгнуто, если депутаты-демократы проголосуют за принятие этого закона в нынешней редакции.

Президент уточнил, что в соглашении указано, что голосование в парламенте предварительно обсуждается и стороны приходят к консенсусу.

Также президент подчеркнул, что не промульгирует закон, если он будет принят в текущей редакции.

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"После принятия инициативы у спикера есть 20 дней, чтобы направить этот закон президенту. У меня есть 15 дней, чтобы его вернуть – это 35 дней. Если еще раз повторить, то это еще 35 дней – то есть два с половиной месяца", - сказал президент.

По его словам, при таком раскладе, прийти к какому-то логическому завершению вопроса получится лишь к сентябрю.

Ранее экс-премьер Молдовы Павел Филип заявил, что не видит никаких проблем, которые могли бы помешать принятию этого закона. Также

лидер PAS Майя Санду задалась вопросом, почему власти никак не продвигаются в этом вопросе.

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