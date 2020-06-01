Виртуальный праздник — ко Дню защиты детей подготовлена онлайн-программа

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований в сотрудничестве с Республиканским центром для детей и молодежи "Artico", Органным залом, Национальной детской библиотекой "Ион Крянгэ", Национальным музеем изобразительного искусства Молдовы и Республиканским театром кукол "Licurici" к Международному дню защиты детей подготовили серию онлайн-мероприятий.
Для подростков и молодежи подготовлена серия онлайн-мероприятий, которые пройдут на странице Центра "Artico" в Facebook. В День защиты детей, 1 июня, начиная с 14.00, с помощью волонтерского клуба центра здесь начнет работу площадка "Play With Us", где можно сыграть в "Монополию", "Uno", "Скриббл" и другие игры.
В 16.00 состоится показ двух выпусков фильма "Домашние животные", а в 18.00 начнется приключение "World Wild Quest". Начиная с 19.30 будет организована викторина для детей, где каждый может сформировать свою команду.
Для участия во всех событиях необходима регистрация, ссылку на регистрационную форму можно найти в описаниях мероприятий, в профиле Facebook Центра "Artico".на своей странице в Facebook детские спектакли "Făt-Frumos din lacrimă" (на государственном языке), и "Попугайчик Пай" (на русском языке).
Органный зал будет транслировать в прямом эфире на странице в Facebook концерт "Дети для детей", в котором выступят учащиеся Республиканского музыкального лицея "Чиприан Порумбеску", Школы искусств "Алексей Стырча" и Республиканского музыкального лицея-интерната имени Сергея Рахманинова.
Кроме того, 70 библиотекарей из Румынии и Республики Молдова в рамках "Марафона чтения" прочтут в течение восьми часов 70 детских сказок. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Facebook до 18.00.
Национальная детская библиотека "Ион Крянгэ" к этому дню опубликовала видеоуроки по изучению английского языка. А Национальный музей изобразительного искусства Молдовы приглашает публику посмотреть онлайн-видеоматериал, где представлены произведения на тему детства из коллекций учреждения.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>