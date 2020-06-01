Виртуальный праздник — ко Дню защиты детей подготовлена онлайн-программа

В Международный день защиты детей маленьких жителей Республики Молдова ждут виртуальные путешествия, марафон сказок и кукольные спектакли в интернете.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований в сотрудничестве с Республиканским центром для детей и молодежи "Artico", Органным залом, Национальной детской библиотекой "Ион Крянгэ", Национальным музеем изобразительного искусства Молдовы и Республиканским театром кукол "Licurici" к Международному дню защиты детей подготовили серию онлайн-мероприятий.

Центр "Artico" приглашает юных посетителей в Виртуальный детский город . Здесь дети вместе с родителями могут посетить виртуальные станции — "У нас весело дома", "Готовим вкусно", "Мир книг", "Мастерская творчества", "Уловки и магия", "Лабиринт знаний", "Удивительный лес", "Искрящееся солнце", где доступны мастер-классы, видео и развивающие игры, подготовленные в рамках семинара "Scratch Hackathon".

Для подростков и молодежи подготовлена серия онлайн-мероприятий, которые пройдут на странице Центра "Artico" в Facebook. В День защиты детей, 1 июня, начиная с 14.00, с помощью волонтерского клуба центра здесь начнет работу площадка "Play With Us", где можно сыграть в "Монополию", "Uno", "Скриббл" и другие игры.

В 16.00 состоится показ двух выпусков фильма "Домашние животные", а в 18.00 начнется приключение "World Wild Quest". Начиная с 19.30 будет организована викторина для детей, где каждый может сформировать свою команду.

Для участия во всех событиях необходима регистрация, ссылку на регистрационную форму можно найти в описаниях мероприятий, в профиле Facebook Центра "Artico".

Республиканский театр кукол "Licurici" приглашает посетителей посмотреть на своей странице в Facebook детские спектакли "Făt-Frumos din lacrimă" (на государственном языке), и "Попугайчик Пай" (на русском языке).

Органный зал будет транслировать в прямом эфире на странице в Facebook концерт "Дети для детей", в котором выступят учащиеся Республиканского музыкального лицея "Чиприан Порумбеску", Школы искусств "Алексей Стырча" и Республиканского музыкального лицея-интерната имени Сергея Рахманинова.

Кроме того, 70 библиотекарей из Румынии и Республики Молдова в рамках "Марафона чтения" прочтут в течение восьми часов 70 детских сказок. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на Facebook до 18.00.

Национальная детская библиотека "Ион Крянгэ" к этому дню опубликовала видеоуроки по изучению английского языка. А Национальный музей изобразительного искусства Молдовы приглашает публику посмотреть онлайн-видеоматериал, где представлены произведения на тему детства из коллекций учреждения.

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