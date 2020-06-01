Кишиневский зоопарк открылся: вход для детей будет временно бесплатным

После длительного периода ограничений из-за пандемии COVID-19 многие предприятия и заведения начинают постепенно открываться. Теперь настала очередь зоопарка.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Столичный зоопарк открывается в понедельник, 1 июня. Для детей в понедельник вход будет бесплатным по случаю Международного дня защиты детей. Об этом заявил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на еженедельном заседании муниципальных служб.

"Зоопарк открывает свои двери с 13.00. Для детей вход будет свободным сегодня. Посетителей ожидает много сюрпризов", - отметил Чебан.

По его словам, на территории зоопарка есть новые обустроенные вольеры для волков и медведей.

Как уточнил столичный градоначальник, зоопарк будет работать, но с некоторыми ограничениями и строгим соблюдением мер защиты от коронавируса, чтобы не подвергать риску здоровье как посетителей, так и сотрудников зоопарка.

Также Чебан заявил, что намерен лично посетить зоопарк и проверить, все ли там в порядке.

По мнению примара, открытие зоопарка 1 июня станет хорошим подарком для малышей в Международный день защиты детей.

"Желаю всем полного и счастливого детства. Будьте здоровы. Дети – будущее любой нации", - заключил Чебан.

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