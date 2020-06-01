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Сообщение о бомбе в здании посольства России в Кишиневе

Оцепление у здания посольства России в Молдове полностью снято

© Sputnik / Victor Ciobanu
Общество
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22010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200601/30438454/otseplenie-vokrug-posolstva-russia-v-kishineve-polnostyu-snyato.html

Вокруг посольства России в Кишиневе сняли все оцепление. Оно было установлено после сообщения неизвестного о заложенной бомбе в здании.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Оцепление, установленное после сообщения о бомбе в здании посольства России в Молдове, полностью снято, передает корреспондент Sputnik с места события. 

Здание оцепили и весь персонал посольства эвакуировали после сообщения о бомбе. На месте некоторое время работали все профильные службы. 

Они осмотрели всю территорию, подозрение вызвала некая зеленая сумка. Ее тщательно осмотрели специалисты и увезли.

Alertă cu bombă la Ambasada Federației Ruse
© Sputnik / Victor Ciobanu
Сообщение о бомбе в посольстве России в Кишиневе.

Ранее пресс-секретарь кишиневской полиции Наталья Стати сообщила Sputnik Молдова, что неизвестный заявил о минировании здания в понедельник утром. 

Сотрудников посольства России в Молдове эвакуировали - детали>>>

"Сообщение в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило в 11.27. Сообщили, что здание посольства России в Молдове на проспекте Штефана чел Маре заминировано. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. Полиция выясняет все обстоятельства", - уточнила Стати.

На месте происшествия полицейские не стали ничего комментировать.

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