Молдова выходит из карантина – как не навредить психике и быть спокойными

Граждане страны постепенно возвращаются к нормальной жизни после карантина, но многие испытывают психологический дискомфорт при этом, однако, если придерживаться ряда советов, этот процесс можно сгладить.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Человеку, особенно взрослому, всегда крайне сложно что-то менять кардинально в своей жизни, поскольку его психика, его повседневный ритм должен быть перестроен и пересмотрен.

С такими реалиями столкнулись жители Молдовы, когда по всей стране было объявлено чрезвычайное положение, а затем и ЧС в здравоохранении. Многие до сих пор находятся в условиях карантина, некоторые начали возвращаться на свои рабочие места.

Однако сразу, слету вернуться к когда-то привычной жизни для многих оказывается сложно. В этой ситуации корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у доктора психологии Елены Ковалевой – как без нервов войти в обыденный, но забытый за два с половиной месяца ритм.

"После длительного периода спокойствия, фактического безделья, многие граждане страны выходят в люди, начинают контактировать с другими членами социума. У человека при возвращении к обычной жизни возникает много задач – прямых, побочных и косвенных, которые требуется решить. Но не всегда это получается, и возникает стрессовая ситуация", - рассказала специалист. CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela У шестерых прокуроров АП обнаружен коронавирус

В этой ситуации граждане страны распределяются по двум категориям: людей с устойчивой психикой, способных максимум за неделю адаптироваться к повседневной будничной жизни, и тех, кто гораздо сложнее преодолевает это испытание.

Но, вне зависимости от склада психологии человека, подпитывает стрессовые ситуации безденежье и безработица – именно в этих условиях оказались тысячи граждан страны, которые вынужденно находились в самоизоляции, утверждает собеседница.

"В таких условиях человек не должен сразу ставить себе высоких задач, решая все проблемы через тактику малых шагов. При постановке стратегической цели, необходимо тактически с точки зрения психологии подойти к ее реализации", - отметила Ковалева.

Если слету "броситься на амбразуру" выполнения сложных задач, человека быстро накроет состояние перенапряжения и хронической усталости. В таком состоянии человек может навредить, прежде всего, себе и дальнейшей карьере, допуская ряд ошибок и промахов на фоне подавленного психологического состояния.

"Встречаясь с потенциальным работодателем, человек должен сформировать тактику переговоров, психологическую установку, которая бы дала ему возможность казаться на собеседовании уверенным, а не психологически-подавленным соискателем рабочего места", - уточнила собеседница.

В непростых условиях выхода из карантинной самоизоляции человек должен минимизировать всплески раздражения и агрессии, помня о том, что многие члены молдавского общества находятся приблизительно в таком же сложном психологическом состоянии, а в проблемах одного индивида, не виноваты все остальные.

Невозможно полностью обезопасить себя от заражения коронавирусом, поэтому человек может чувствовать себя в режиме боевой готовности, а организм – в состоянии повышенной бдительности.

"В такой ситуации важно сохранять позитивное мышление, поскольку никто не может сказать определенно, что будет дальше. Но важно стремиться сохранять уравновешенное психоэмоциональное состояние, научиться мыслить позитивно. Люди, склонные к депрессивным состояниям в этих условиях должны сконцентрировать свое внимание на решении сиюминутных дел, не задумываться на среднесрочную и далекую перспективу", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова психолог Зинаида Грибинча.

В свою очередь, психолог Аурелия Балан подчеркнула, что важно соблюдать не тольку личную гигиену, обрабатывая руки дезинфицирующими средствами, но и ясность мыслей, позитивный настрой, поскольку эмоциональное состояние человека ведет к общему расстройству организма.

"Мысли, которые возникают в сознании человека, напрямую отражаются на всем организме, приводят его в подавленное состояние. Негативное мышление может привести к снижению иммунитета, что повлечет за собой наибольшую подверженность заражению вирусами", - рассказала специалист.

Вывод в такой ситуации – один: из карантина необходимо выходить постепенно. Поэтому нужно придерживаться четких инструкций и правил поведения в социуме, помня о потенциальной вирусной опасности, соблюдая все меры, рекомендуемые врачами-инфекционистами и властями страны.

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