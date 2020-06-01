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Кишинев выходит из режима ЧП

Молдова выходит из карантина – как не навредить психике и быть спокойными

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200601/30438463/moldova-vykhodyat-iz-karantina-kak-ne-navredit-psikhike-i-byt-spokoynymi.html

Граждане страны постепенно возвращаются к нормальной жизни после карантина, но многие испытывают психологический дискомфорт при этом, однако, если придерживаться ряда советов, этот процесс можно сгладить.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Человеку, особенно взрослому, всегда крайне сложно что-то менять кардинально в своей жизни, поскольку его психика, его повседневный ритм должен быть перестроен и пересмотрен.

С такими реалиями столкнулись жители Молдовы, когда по всей стране было объявлено чрезвычайное положение, а затем и ЧС в здравоохранении. Многие до сих пор находятся в условиях карантина, некоторые начали возвращаться на свои рабочие места.

Однако сразу, слету вернуться к когда-то привычной жизни для многих оказывается сложно. В этой ситуации корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у доктора психологии Елены Ковалевой – как без нервов войти в обыденный, но забытый за два с половиной месяца ритм.

"После длительного периода спокойствия, фактического безделья, многие граждане страны выходят в люди, начинают контактировать с другими членами социума. У человека при возвращении к обычной жизни возникает много задач – прямых, побочных и косвенных, которые требуется решить. Но не всегда это получается, и возникает стрессовая ситуация", - рассказала специалист.
Тест на коронавирус
© CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela
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В этой ситуации граждане страны распределяются по двум категориям: людей с устойчивой психикой, способных максимум за неделю адаптироваться к повседневной будничной жизни, и тех, кто гораздо сложнее преодолевает это испытание.

Но, вне зависимости от склада психологии человека, подпитывает стрессовые ситуации безденежье и безработица – именно в этих условиях оказались тысячи граждан страны, которые вынужденно находились в самоизоляции, утверждает собеседница.

"В таких условиях человек не должен сразу ставить себе высоких задач, решая все проблемы через тактику малых шагов. При постановке стратегической цели, необходимо тактически с точки зрения психологии подойти к ее реализации", - отметила Ковалева.

Если слету "броситься на амбразуру" выполнения сложных задач, человека быстро накроет состояние перенапряжения и хронической усталости. В таком состоянии человек может навредить, прежде всего, себе и дальнейшей карьере, допуская ряд ошибок и промахов на фоне подавленного психологического состояния.

Здание Минздрава Молдовы
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"Встречаясь с потенциальным работодателем, человек должен сформировать тактику переговоров, психологическую установку, которая бы дала ему возможность казаться на собеседовании уверенным, а не психологически-подавленным соискателем рабочего места", - уточнила собеседница.

В непростых условиях выхода из карантинной самоизоляции человек должен минимизировать всплески раздражения и агрессии, помня о том, что многие члены молдавского общества находятся приблизительно в таком же сложном психологическом состоянии, а в проблемах одного индивида, не виноваты все остальные.

Невозможно полностью обезопасить себя от заражения коронавирусом, поэтому человек может чувствовать себя в режиме боевой готовности, а организм – в состоянии повышенной бдительности.

Это может вызвать способность критического мышления. Также выход из карантина может вызывать ощущение потери безопасности. В частности, в плане здоровья, поддержки близких, возможности путешествовать, социальных гарантий, финансовой стабильности.
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"В такой ситуации важно сохранять позитивное мышление, поскольку никто не может сказать определенно, что будет дальше. Но важно стремиться сохранять уравновешенное психоэмоциональное состояние, научиться мыслить позитивно. Люди, склонные к депрессивным состояниям в этих условиях должны сконцентрировать свое внимание на решении сиюминутных дел, не задумываться на среднесрочную и далекую перспективу", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова психолог Зинаида Грибинча. 

В свою очередь, психолог Аурелия Балан подчеркнула, что важно соблюдать не тольку личную гигиену, обрабатывая руки дезинфицирующими средствами, но и ясность мыслей, позитивный настрой, поскольку эмоциональное состояние человека ведет к общему расстройству организма. 

"Мысли, которые возникают в сознании человека, напрямую отражаются на всем организме, приводят его в подавленное состояние. Негативное мышление может привести к снижению иммунитета, что повлечет за собой наибольшую подверженность заражению вирусами", - рассказала специалист. 

Вывод в такой ситуации – один: из карантина необходимо выходить постепенно. Поэтому нужно придерживаться четких инструкций и правил поведения в социуме, помня о потенциальной вирусной опасности, соблюдая все меры, рекомендуемые врачами-инфекционистами и властями страны.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1239)

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Теги:
советы, психология, Молдова, карантин


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