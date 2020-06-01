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Центральный рынок Кишинева

В Кишиневе открылись рынки: но как прежде уже не будет

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200601/30438881/v-kishineve-otkrylis-rynki-primar-poobeschal-shtrafovat-za-narushenie-pravil.html

С понедельника возобновили работу столичные рынки, но с некоторыми ограничениями, предупредили в городской администрации.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. Правила по работе рынков, введенные Чрезвычайной комиссией общественного здоровья Кишинева, обязательны к исполнению, заявил на заседания муниципальных служб примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

По его словам, правила написаны не только для администраций рынков и продавцов, но также и для всех посетителей торговых точек.

Как подчеркнул Чебан, с целью контроля за соблюдением этих норм будут регулярно проводиться внеплановые проверки.

"Нарушителей будем строго наказывать штрафами. Мы поговорили заранее с администрацией центрального рынка, а также с экономическими агентами. Все заверили, что будут соблюдать правила. На этом рынке риск заражения особенно высок", – пояснил глава кишиневской администрации.

Он уточнил, что вся торговля разрешена лишь на территории рынка, а не вокруг.

Примар Кишинева выступил с уточнением о работе рынков>>>

Центральный рынок. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari.
Центральный рынок возобновляет работу: как будет проходить торговля

Напомним, с 1 июня рынкам Кишинева разрешено возобновить работу. В этой связи муниципальная Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью разработала перечень мер по защите от заражения коронавирусом.

Среди этих мер обязательное ношение масок и перчаток, как продавцами, так и покупателями. Регулярная дезинфекция рабочего оборудования, мест хранения и сбыта товаров. А также все торговые места теперь расположены на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

Обеспечить защитными средствами всех продавцов должна администрация рынков.

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