Посольство РФ в Молдове выступило с заявлением по инциденту с сообщением о бомбе

В посольстве России поблагодарили молдавскую сторону за профессионализм и неотложные действия после анонимного сообщения о заложенном на территории российского диппредставительства взрывном устройстве.

КИШИНЕВ, 1 июн – Sputnik. В посольстве России в Молдове обратили внимание на высокий профессионализм и неотложные действия молдавской стороны после анонимного сообщения о заложенном на территории российского диппредставительства взрывном устройстве. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении диппредставительства.

Как отметили в посольстве, в понедельник утром в посольство поступило анонимное сообщение о заложенном на территории российского диппредставительства взрывном устройстве. Эту информацию немедленно передали руководству Молдовы, МИДЕИ и силовым структурам.

"Отмечаем высокий профессионализм и неотложные действия молдавской стороны. Охрана посольства была усилена, а прилегающая территория - внимательно обследована на наличие взрывоопасных предметов. К счастью, никаких взрывных устройств обнаружено не было. Посольство продолжает предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и членов их семей", - заявили в российском диппредставительстве.

Оцепление у здания посольства России в Молдове полностью снято>>>

В Посольстве попросили представителей СМИ "воздержаться в погоне за аудиторией от распространения заведомо ложной информации и не спекулировать на теме безопасности российских дипломатов".

Сообщение в Инспекторат полиции сектора Буюкань поступило в 11.27. Неизвестный заявил, что здание посольства России в Молдове на проспекте Штефана чел Маре заминировано. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. Позже оцепление сняли.

"После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов", - заявила Sputnik пресс-секретарь управления полиции Кишинева Наталья Стати.

Она уточнила, что в сумке нашли одежду.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.

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