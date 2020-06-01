Новые данные Минздрава: в Молдове подтверждены еще 109 случаев COVID-19

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 8 тысяч 360 человек.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 109 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За минувшие 24 часа проведены 775 тестов, из них повторно - 139. Вместе с тем, зафиксированы 16 случаев заражения среди медперсонала, в том числе у 4 врачей, 9 медсестер и троих людей из обслуживающего персонала клиник. CC0 / Pixabay / fernandozhiminaicela У шестерых прокуроров АП обнаружен коронавирус

Еще 41 человек был выписан из больниц за сутки. Общее число выздоровевших достигло четырех тысяч 622 человек.

Зарегистрированы еще 10 летальных исходов, что стало антирекордом за минувшие семь дней. Общее число граждан страны, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составило 305 человек.

Активных случаев заражения на данный момент в стране - три тысячи 433. В тяжелом состоянии находятся 259 граждан республики, из них 26 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В Минздраве призвали граждан страны продолжать строго соблюдать карантинные меры предосторожности и личной гигиены во избежание инфицирования вирусом нового типа. Это, по мнению специалистов ведомства, поможет спасти десятки жизней в республике.

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