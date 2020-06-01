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Работа таможенных и пограничных служб Украины

Возобновит работу еще один пункт пропуска на границе Молдовы

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200601/30442526/vozobnovit-rabotu-esche-odin-punkt-propuska-na-granitse-moldovy.html

В то же время при пересечении границы продолжают действовать противоэпидемические меры, введенные властями, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Пункт пропуска "Первомайск-Кучурган" расположенный на границе с Украиной, возобновит свою деятельность, начиная со 2 июня, с 08.00.

Таким образом, начиная с завтрашнего дня движение через этот пункт пересечения будет восстановлено как для транспорта, так и для пассажиров, при сохранении определенных ограничений на движение, сообщает Таможенная служба Республики Молдова.

Таможня
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Еще три пункта пропуска на молдавской границе вернутся к работе

Число вновь открытых КПП на границах Молдовы продолжает расти. В последние дни мая Таможенная служба объявила о возобновлении пропуска через девять пунктов пересечения молдо-украинской границы.

Деятельность большинства пунктов перехода границы была прекращена, начиная с 14 марта, для предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Здесь можно ознакомиться с интерактивной картой Таможенной службы, где в режиме реального времени отображается статус всех КПП.

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Теги:
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