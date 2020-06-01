Возобновит работу еще один пункт пропуска на границе Молдовы

В то же время при пересечении границы продолжают действовать противоэпидемические меры, введенные властями, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Пункт пропуска "Первомайск-Кучурган" расположенный на границе с Украиной, возобновит свою деятельность, начиная со 2 июня, с 08.00.

Таким образом, начиная с завтрашнего дня движение через этот пункт пересечения будет восстановлено как для транспорта, так и для пассажиров, при сохранении определенных ограничений на движение, сообщает Таможенная служба Республики Молдова.

Число вновь открытых КПП на границах Молдовы продолжает расти. В последние дни мая Таможенная служба объявила о возобновлении пропуска через девять пунктов пересечения молдо-украинской границы.

Деятельность большинства пунктов перехода границы была прекращена, начиная с 14 марта, для предотвращения распространения эпидемии COVID-19.

Здесь можно ознакомиться с интерактивной картой Таможенной службы, где в режиме реального времени отображается статус всех КПП.

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