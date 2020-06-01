В Кишиневе частично разрешили уличную торговлю, но со строгими ограничениями

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Начиная с сегодняшнего дня и до 31 октября в Кишиневе будет частично разрешена уличная торговля мороженым, напитками и выпечкой, но с сохранением ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.
"Подписал распоряжение, которое предусматривает, что этот вид торговли будет разрешен в городских зонах отдыха (общественные парки и скверы) на улицах и главных проспектах города", - написал Ион Чебан в Facebook.
Генпримар уточнил, что деятельность в этом сегменте торговли предусмотрена только в летний период, с обязательством экономических агентов эвакуировать торговую точку по истечению срока авторизации.
Кроме того, уличная торговля может осуществляться только при строгом соблюдении мер, призванных предотвратить распространение COVID-19, отметил Чебан.
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