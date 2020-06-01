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Мороженое

В Кишиневе частично разрешили уличную торговлю, но со строгими ограничениями

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200601/30443067/V-Kishineve-chastichno-razreshili-ulichnuyu-torgovlyu-no-so-strogimi-ogranicheniyami.html

В зонах отдыха разрешено открыть лишь по одной торговой точке, разрешение будет действовать только в летний период.

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Начиная с сегодняшнего дня и до 31 октября в Кишиневе будет частично разрешена уличная торговля мороженым, напитками и выпечкой, но с сохранением ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Подписал распоряжение, которое предусматривает, что этот вид торговли будет разрешен в городских зонах отдыха (общественные парки и скверы) на улицах и главных проспектах города", - написал Ион Чебан в Facebook.

Центральный рынок. Архивное фото
© Photo : Miroslav Rotari.
Центральный рынок возобновляет работу: как будет проходить торговля
Вместе с тем, по заявлению градоначальника, в каждой из зон отдыха генеральным управлением по торговле и общественному питанию примэрии будет установлено место для размещения только одной передвижной торговой единицы, а в местах с интенсивным пешеходным движением - для трех единиц.

Генпримар уточнил, что деятельность в этом сегменте торговли предусмотрена только в летний период, с обязательством экономических агентов эвакуировать торговую точку по истечению срока авторизации.

Кроме того, уличная торговля может осуществляться только при строгом соблюдении мер, призванных предотвратить распространение COVID-19, отметил Чебан.

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Теги:
Кишинев, торговля


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