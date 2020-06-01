Какие послабления карантина намерены ввести в Приднестровье

Начиная с нынешней недели, новые меры по смягчению карантина будут вводиться практически каждый день.

ТИРАСПОЛЬ, 1 июня – Sputnik. В Приднестровье продолжается поэтапное смягчение карантинных ограничений. С сегодняшнего дня, 1 июня, возобновили работу стоматологические кабинеты, а также поликлиники. Все они работают по предварительной записи, с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, когда проверяется у посетителей температура, использование средств индивидуальной защиты, также соблюдается контроль количества пришедших.

Что предполагают разрешить?

В регионе с 1 июня разрешили торговлю цветочной продукцией на открытых площадках и рынках, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, карантинной дистанции между покупателями и продавцами, а также установленных требований по размещению и оборудованию торговых точек.

Возвращаются в строй спортивные секции, культивирующие виды спорта, занятия которыми возможны на свежем воздухе. Уже с завтрашнего дня, 2 июня, позволят торговлю плодоовощной продукцией на открытых площадках и рынках.

На 4 июня планируется открытие террас летних кафе. Пока в ограниченном режиме – с минимальным (до четырех человек) количеством посетителей за столом и обязательным дистанцированием (расстояние между столами не меньше трех метров).

Частично будет возобновлено движение общественного транспорта. Троллейбусы выйдут на линии для доставки сотрудников предприятий к месту работы. Следующий этап - выход на дороги городских маршрутных такси.

При этом будет предусмотрено соблюдение масочного режима при перевозке пассажиров, ограничение количества людей по числу посадочных мест, дезинфекция салона троллейбуса после каждого рейса, мониторинг состояния здоровья работников троллейбусных управлений с проведением термометрии.

Что уже разрешили?

Карантинные меры в Приднестровье стали смягчать с 5 мая. Первыми возобновили работу станции технического обслуживания и техосмотра транспортных средств, автомастерские, ателье, организации, оказывающие услуги по пошиву и ремонту обуви. Жителям региона разрешили велопрогулки, а также катание на роликах, самокатах, скейтбордах и гироскутерах. Позже позволили свободное передвижение по Приднестровью на личном автотранспорте.

За это время открылись непродовольственные магазины вне торговых центров и рынков. Предприятиям общепита разрешили работать навынос. Свои двери открыли также музеи, картинные галереи. Стало возможным посещение выставки в закрытых помещениях в Бендерской крепости группами до пяти человек.

Позднее открылись торговые центры, а также магазины, расположенные по периметру рынков и имеющие отдельный вход. Тогда же свою работу возобновили строительные рынки, которые представляют собой комплексы отдельно стоящих крытых торговых точек.

К своей работе вернулись нотариальные конторы, агентства недвижимости и иные коммерческие офисы, предоставляющие услуги гражданам, а также парикмахерские, салоны красоты и другие учреждения, оказывающие услуги в индустрии красоты.

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