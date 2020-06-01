Как будут работать кафе и рестораны в Молдове с 15 июня - подробности

Глава профильной ассоциации рестораторов Молдовы рассказала о том, какие условия обслуживания ждут граждан страны в заведениях общепита республики, которые могут начать свою работу во второй половине текущего месяца.

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Рестораны и кафе в Молдове возобновят свою деятельность с 15 июня. Но для предотвращения распространения коронавируса нового типа среди их посетителей и обслуживающего персонала будет введен ряд строгих мер гигиены. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала председатель Ассоциации рестораторов республики "MAR" Анета Засавицки.

"Расстояние между столиками составит более полутора метров. В помещении за одним столом посидеть смогут не более шести человек, на террасе - не более восьми. Столы будут обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждой группы клиентов. Помещения персонал будет регулярно проветривать - раз в два часа", - уточнила собеседница. © Photo : Miroslav Rotari. Решение Нацкомиссии по ЧС: когда откроются рынки, кафе, спортзалы и вокзалы

Официанты и другие сотрудники кафе и ресторанов страны будут носить защитные маски и перчатки. Все клиенты должны будут обрабатывать руки спиртосодержащими растворами, также всем гостям напомнят о необходимости тщательно и часто мыть руки.

"Мы призываем посетителей определиться со своим заказом еще до похода в заведение, по телефону или онлайн сообщив о том, что они предпочитают из блюд и напитков. Таким образом, мы минимизируем контакт между официантами и посетителями, а их стол будет накрыт уже к приходу", - подчеркнула Засавицки.

Собеседница также предположила, что вряд ли после открытия заведений произойдет наплыв посетителей.

"Если сегодня проанализировать суммы онлайн-доставок блюд из ресторанов, они значительно уменьшились. Да, часть гостей, завсегдатаев заведений, соскучилась по такому отдыху, но не следует забывать, что у многих просто заканчиваются деньги от вынужденного нахождения дома", - уточнила собеседница.

С 16 марта в Молдове приостановлена деятельность кафе, баров, ресторанов и столовых, за исключением тех, которые занимаются доставкой продуктов питания.

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