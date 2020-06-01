Как будут работать кафе и рестораны в Молдове с 15 июня - подробности

КИШИНЕВ, 1 июн - Sputnik. Рестораны и кафе в Молдове возобновят свою деятельность с 15 июня. Но для предотвращения распространения коронавируса нового типа среди их посетителей и обслуживающего персонала будет введен ряд строгих мер гигиены. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала председатель Ассоциации рестораторов республики "MAR" Анета Засавицки.
"Расстояние между столиками составит более полутора метров. В помещении за одним столом посидеть смогут не более шести человек, на террасе - не более восьми. Столы будут обрабатывать дезинфицирующими средствами после каждой группы клиентов. Помещения персонал будет регулярно проветривать - раз в два часа", - уточнила собеседница.© Photo : Miroslav Rotari.
Официанты и другие сотрудники кафе и ресторанов страны будут носить защитные маски и перчатки. Все клиенты должны будут обрабатывать руки спиртосодержащими растворами, также всем гостям напомнят о необходимости тщательно и часто мыть руки.
"Мы призываем посетителей определиться со своим заказом еще до похода в заведение, по телефону или онлайн сообщив о том, что они предпочитают из блюд и напитков. Таким образом, мы минимизируем контакт между официантами и посетителями, а их стол будет накрыт уже к приходу", - подчеркнула Засавицки.
Собеседница также предположила, что вряд ли после открытия заведений произойдет наплыв посетителей.
"Если сегодня проанализировать суммы онлайн-доставок блюд из ресторанов, они значительно уменьшились. Да, часть гостей, завсегдатаев заведений, соскучилась по такому отдыху, но не следует забывать, что у многих просто заканчиваются деньги от вынужденного нахождения дома", - уточнила собеседница.
С 16 марта в Молдове приостановлена деятельность кафе, баров, ресторанов и столовых, за исключением тех, которые занимаются доставкой продуктов питания.
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