Ион Кику: бюджетная ситуация постепенно улучшается

КИШИНЕВ, 1 июн — Sputnik. Объем поступлений в государственный бюджет увеличился, и ситуация постепенно улучшается, хотя поток денежных средств все еще не достиг уровня прошлого года. Об этом сообщил глава правительства Молдовы Ион Кику.

"Если в апреле у нас было снижение доходов по сравнению с апрелем 2019 года на 960 миллионов леев (на 31,3 процента), то в мае это снижение уже в три раза меньше - 307 миллионов леев (10,7 процента. Всего за первые пят месяцев в бюджет поступило 829,8 миллиона леев (на 5,6 процента) меньше, чем в 2019 году", - написал Кику в Facebook.

Премьер также отметил, что по другим компонентам национального государственного бюджета отмечается совокупный рост доходов на 430 миллионов леев.

Таким образом, разница между совокупным доходом, аккумулированным в госбюджет за первые пять месяцев 2020 года составила 400 миллионов леев по сравнению с тем же периодом 2019 года.

"Бюджетная ситуация остается сложной, но управляемой", - подчеркнул Кику

Премьер заверил, что государство будет соблюдать все свои финансовые обязательства, включая зарплаты, пенсии и капитальные вложения.

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