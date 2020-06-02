В Приднестровье снизилась смертность по сравнению с 2019 годом

На заседании Оперативного штаба рассказали о том, какая обстановка в регионе по коронавирусу нового типа, а также о методах выявления новых случаев заражения.

ТИРАСПОЛЬ, 2 июня – Sputnik. Несмотря на пандемию коронавируса, уровень смертности в Приднестровье снизился. Количество умерших в течение пяти месяцев 2020 года на 217 случаев (7,5%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сказали на заседании Оперативного штаба, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Это говорит об эффективности профилактических мер, принимаемых на государственном уровне", - отметили на заседании штаба.

С момента, когда коронавирусом заразился первый в регионе человек, зарегистрировано порядка тысячи случаев инфицирования. Ожидают результатов тестирования 59 человек. Умерло 38 приднестровцев, заразившихся коронавирусом, на фоне иных заболеваний (летальность 3,8%). Излечились от COVID-19 уже 566 человек (57,2% от числа заболевших).

За все время в лабораторных условиях проведено 8 тысяч 126 тестов, 713 из них – за четыре минувших дня. За это время выявлено 25 носителей вируса, в два раза больше случаев выздоровления. Активно практикуется экспресс-тестирование, которым охвачены различные категории граждан.

В регионе по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, ограничен въезд иностранцев, состояние вернувшихся на родину из-за рубежа приднестровцев тщательно контролируется. За четыре минувших дня в Приднестровье въехало 194 жителя региона, все они находятся в условиях самоизоляции.

Всего в Приднестровье на сегодняшний день на домашнем карантине тысяча 867 человек. Их постоянно инспектируют. За несколько дней к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции привлечено 113 граждан, а всего за время действия ограничительных мер – тысяча 647 лиц.

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