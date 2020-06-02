11:59 02 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.47
  • USD17.53
  • RUB0.25
  • RON4.02
  • UAH0.65
Поиск
Тирасполь. Архивное фото

В Тирасполе запустят онлайн-запись на регистрацию автотранспорта

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200602/30444421/v-tiraspole-zapustyat-onlayn-zapis-registratsii-avtotransporta.html

Нововведение пока адаптируется на примере Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела города Тирасполя.

ТИРАСПОЛЬ, 2 июня – Sputnik. С 2 июня в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) города Тирасполь в тестовом режиме вводится онлайн-запись на госуслуги по регистрации транспортных средств. Теперь гражданам не нужно будет стоять в живых очередях.

"Электронная запись на услуги пока вводится только в МРЭО Тирасполя в тестовом режиме. В дальнейшем так будут работать все территориальные отделения МРЭО", - пояснили в МВД Приднестровья.

Автомобиль
© CC0 / Pixabay / tookapic
Незаконные уличные гонки будут приравнены в Молдове к преступлению
Для электронной записи в МРЭО необходимо позвонить по телефону 123 и указать свои данные либо заполнить заявление в личном кабинете на сайте МВД.

После записи гражданину укажут время и день, когда необходимо явиться в отдел с соответствующими документами для получения услуги. Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно прийти с паспортом в информационный центр МВД.

Регистрация в личном кабинете дает возможность получать уведомления о штрафах, а также оплачивать их онлайн с 10% скидкой.

В ведомстве считают, что это нововведение позволит избежать очередей, и работа МРЭО будет более прозрачной и исключит любую коррупционную составляющую.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Пандемия внесла коррективы - несладкая доля молдавского виноделия
Мы все умрём. Влияние карантина и самоизоляции на экологию
Теги:
автотранспорт, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как прошел первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon - фото
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе
США обвиняют Россию в причастности к протестам в Миннеаполисе - видео
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться