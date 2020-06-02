В Тирасполе запустят онлайн-запись на регистрацию автотранспорта

ТИРАСПОЛЬ, 2 июня – Sputnik. С 2 июня в Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) города Тирасполь в тестовом режиме вводится онлайн-запись на госуслуги по регистрации транспортных средств. Теперь гражданам не нужно будет стоять в живых очередях.

"Электронная запись на услуги пока вводится только в МРЭО Тирасполя в тестовом режиме. В дальнейшем так будут работать все территориальные отделения МРЭО", - пояснили в МВД Приднестровья.

Для электронной записи в МРЭО необходимо позвонить по телефону 123 и указать свои данные либо заполнить заявление в личном кабинете на сайте МВД.

После записи гражданину укажут время и день, когда необходимо явиться в отдел с соответствующими документами для получения услуги. Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете, нужно прийти с паспортом в информационный центр МВД.

Регистрация в личном кабинете дает возможность получать уведомления о штрафах, а также оплачивать их онлайн с 10% скидкой.

В ведомстве считают, что это нововведение позволит избежать очередей, и работа МРЭО будет более прозрачной и исключит любую коррупционную составляющую.

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