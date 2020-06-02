В Молдове собираются увеличить штрафы за экологические нарушения

Наказания за незаконные вырубки, невнимание к очистным сооружениям и мытье машин в водоемах будут больнее бить по карману нарушителей.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды дало положительное заключение на инициативу Министерства юстиции об ужесточении штрафов за нарушение законодательства об охране окружающей среды.

Минюст предлагает внести изменения в Кодекс о правонарушениях с тем, чтобы штраф за правонарушения в области лесного хозяйства был увеличен до 16 тысяч леев.

Кроме того, штраф за несанкционированное использование земель лесного фонда и площадей зеленых насаждений будет увеличен до 17,5 тысяч леев.

Предлагается увеличить и штрафы за ввод в эксплуатацию предприятий и общественных зданий без установки оборудования для предотвращения загрязнения воды — сразу в десять раз, до 15 тысяч леев, по сравнению с нынешним размером штрафа в 1,5 тысячи леев.

За мойку автомобилей в природных водоемах, вокруг них и в других несанкционированных местах минюст предлагает увеличить штраф до 15 тысяч леев.

Как отметил госсекретарь минсельхоза Максим Попов, во многих случаях небольшие размеры штрафов с лихвой покрываются выгодой, которую получают нарушители законодательства, наносящие ущерб природе. Повышение штрафов позволит нормализовать ситуацию в этом отношении.

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