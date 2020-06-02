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Автошкола

Сдача экзаменов на получение водительских прав возобновится 3 июня

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200602/30447419/sdacha-ekzamenov-na-poluchenie-voditelskikh-prav-vozobnovitsya-3-iunie.html

Агентство публичных услуг опубликовало список требований по соблюдению безопасности, которые необходимо соблюдать экзаменуемым.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. В соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, начиная с 3 июня, Агентство публичных услуг (АПУ) возобновляет проведение экзаменов на получение права на вождение транспортных средств, с обязательным соблюдением правил защиты от COVID-19.

Экзамен будет организован отделами по регистрации автотранспорта и квалификации водителей в Кишиневе, Бельцах, Сороках, Комрате, Единцах, Оргееве, Унгенах, Хынчештах, Кагуле, Окнице, Каушанах и Криулянах, в соответствии с установленным графиком работы.

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Подробная информация о графике работы подразделений АПУ опубликована на вебсайте ведомства.

В Агентстве напомнили, что экзаменационные услуги предоставляются только на основе предварительной записи с помощью модуля "Электронное программирование". Запись на срочный экзамен осуществляется исключительно через официальный сайт учреждения. Записаться на сдачу экзамена в обычном порядке можно не только через вебсайт агентства, но и позвонив по номеру call-центра 14909 или по контактным номерам территориальных подразделений.

Проведение экзаменационного тестирования должно выполняться сотрудниками агентства государственной службы и кандидатами на получение прав только при соблюдении правил по защите от инфекции, в которые входят, в том числе:

  • обязательное ношение защитных масок и перчаток; соблюдение социальной дистанции при теоретическом тестировании и ношение защитных экранов экзаменаторами на практическом тесте;
  • установка в видимых и доступных местах дозаторов с дезинфицирующим средством для обработки рук;
  • мониторинг состояния здоровья кандидатов (измерение температуры);
  • проветривание помещений и автомобилей и обработка поверхностей дезинфицирующими средствами.

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Теги:
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