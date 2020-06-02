Представлены новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19

Обнародована информация о количестве людей, у которых выявлен COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. К утру вторника в Молдове выявлено 8 тысяч 360 инфицированных коронавирусом нового типа, из которых тысяча три - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 94 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В то же время число выздоровевших выросло на 116 человек и составило 4 тысячи 738.

В тяжелом состоянии находится 255 человек, еще 619 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено тысяча 646 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 387, медсестры - 646, фельдшеры - 88, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 504 человека.

Зарегистрировано также и еще два летальных исхода. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 307.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova