Представлены новые данные Минздрава по ситуации с COVID-19

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. К утру вторника в Молдове выявлено 8 тысяч 360 инфицированных коронавирусом нового типа, из которых тысяча три - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.
За последние сутки в Центр COVID-19 в Кишиневе были госпитализированы 94 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.
В то же время число выздоровевших выросло на 116 человек и составило 4 тысячи 738.
В тяжелом состоянии находится 255 человек, еще 619 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.
На сегодняшний день подтверждено тысяча 646 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 387, медсестры - 646, фельдшеры - 88, фармацевты - 21, вспомогательный персонал - 504 человека.
Зарегистрировано также и еще два летальных исхода. Таким образом, число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 307.
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