Два сотрудника Генеральной прокуратуры инфицированы COVID-19

Коронавирусная инфекция обнаружена и в Генеральной прокуратуре, меры по защите прокурорского коллектива усилены.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. У двоих прокуроров Генеральной прокуратуры тест выявил положительный результат на COVID-19. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба инфицированных находятся в удовлетворительном состоянии. Прокуроры, у которых обнаружен коронавирус, находятся дома, в самоизоляции, под наблюдением врачей. Их возвращение на работу будет разрешено только при представлении отрицательных результатов теста на COVID-19.

Администрация Генеральной прокуратуры приказала усилить меры защиты для остальной части команды. Проходит проверка всех сотрудников, которые контактировали с инфицированными людьми.

В понедельник врачи диагностировали COVID-19 у шестерых прокуроров Антикоррупционной прокуратуры. Было объявлено, что с понедельника и до конца недели центральный офис Антикоррупционной прокуратуры будет работать в дистанционном режиме. Соответствующий приказ был утвержден генеральным прокурором Александром Стояногло.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova