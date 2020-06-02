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Здание Генеральной прокуратуры Молдавии

Два сотрудника Генеральной прокуратуры инфицированы COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1245)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200602/30448132/dva-sotrudnika-generalnoy-prokuratury-infitsirovany-covid-19.html

Коронавирусная инфекция обнаружена и в Генеральной прокуратуре, меры по защите прокурорского коллектива усилены.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. У двоих прокуроров Генеральной прокуратуры тест выявил положительный результат на COVID-19. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание по улице Штефан Чел Маре, 73.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Оба инфицированных находятся в удовлетворительном состоянии. Прокуроры, у которых обнаружен коронавирус, находятся дома, в самоизоляции, под наблюдением врачей. Их возвращение на работу будет разрешено только при представлении отрицательных результатов теста на COVID-19.

Администрация Генеральной прокуратуры приказала усилить меры защиты для остальной части команды. Проходит проверка всех сотрудников, которые контактировали с инфицированными людьми.

В понедельник врачи диагностировали COVID-19 у шестерых прокуроров Антикоррупционной прокуратуры. Было объявлено, что с понедельника и до конца недели центральный офис Антикоррупционной прокуратуры будет работать в дистанционном режиме. Соответствующий приказ был утвержден генеральным прокурором Александром Стояногло.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1245)

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Теги:
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