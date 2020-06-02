Два сотрудника Генеральной прокуратуры инфицированы COVID-19

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. У двоих прокуроров Генеральной прокуратуры тест выявил положительный результат на COVID-19. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.
Администрация Генеральной прокуратуры приказала усилить меры защиты для остальной части команды. Проходит проверка всех сотрудников, которые контактировали с инфицированными людьми.
В понедельник врачи диагностировали COVID-19 у шестерых прокуроров Антикоррупционной прокуратуры. Было объявлено, что с понедельника и до конца недели центральный офис Антикоррупционной прокуратуры будет работать в дистанционном режиме. Соответствующий приказ был утвержден генеральным прокурором Александром Стояногло.
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