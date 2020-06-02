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Молдавские леи

На заметку жителям регионов: в Молдове есть шанс начать свое дело

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200602/30449403/na-zametku-zhitelyam-sela-v-moldove-est-shans-nachat-svoe-delo-podrobnosti.html

Агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства (AIPA) вышло с хорошими новостями для жителей сельской местности, которые хотят развивать бизнес, но не имеют для этого достаточно средств.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Люди, живущие в регионах страны и желающие воплотить коммерческие и социальные проекты, могут со вторника подавать заявления на получение субвенций. Об этом сообщили в Агентстве по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA). Цель проекта - разнообразить в регионах страны предпринимательскую деятельность, не связанную с агробизнесом.

Получать суммы, необходимые для начала собственного дела, могут юридические и физические лица в Молдове, которые живут в сельской местности и не заняты в сельскохозяйственной отрасли. Таким образом, кредиты будут выдаваться на проекты по открытию или модернизации мастерских по ремонту техники и оборудования, созданию пунктов по починке обуви.

Затронет система кредитования в сельской местности и тех, кто планирует открыть центры по подготовке и повышению квалификации кадров, трудящихся в сельской местности страны. Деньги могут быть перечислены и гражданам, которые откроют в республике новые лагеря для детского отдыха.
Стройка
© CC0 / Pixabay / Aviavlad
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Правом получить кредит смогут воспользоваться также и те, кто намеревается развивать региональное телевидение и радио, открывать новые кинозалы.

Помощь получат и те, кто строит или реконструирует помещения пунктов продажи продуктов и вещей отечественного производства, развивает народные промыслы и традиции, отрасль агротуризма в стране.

На воплощение таких проектов заявители могут получить до 50% кредитных инвестиций, однако общая сумма для каждого не будет превышать 1 миллиона леев. 

Заявители, которые обратятся с письмом и бизнес-планом в AIPA, должны взять на себя обязательство воплотить проект за 24 месяца. Заявки можно подавать до 22 августа текущего года. Кандидатов, чьи проекты полностью соответствуют требованиям кредитования, назовет Комиссия по оценке и отбору при AIPA.

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Теги:
малый бизнес, аграрии, инвестиции, новости, Молдова, село


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