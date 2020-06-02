Заседание суда по делу Константина Цуцу перенесено

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Судебное заседание по делу экс-депутата Константина Цуцу, которое должно было состояться во вторник, отложено на 26 июля.
"В связи с тем, что на заседание суда не явилась ни одна из сторон по причине того, что ряд сотрудников Антикоррупционной прокуратуры оказались заражены COVID – 19, слушания были отложены", - сообщили в кишиневском суде.
Следующее заседание запланировано на 26 июля.
До конца текущей недели центральный офис Антикоррупционной прокуратуры будет работать в особом режиме. Это обусловлено тем, что шестеро прокуроров оказались заражены коронавирусом.
Экс-депутату Цуцу ранее были предъявлены обвинения в извлечении выгоды из влияния, а также мошенничестве в особо крупных размерах.
По статье об извлечении выгоды из влияния Уголовный кодекс предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы, а за мошенничество в особо крупных размерах бывшему народному избраннику может грозить до 15 лет тюремного срока.
Вместе с тем, экс-депутат к настоящему моменту проходит обвиняемым и по статье о незаконном обогащении. Прокуроры по этому случаю ждут решения Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.
В марте 2020 года бывший парламентарий, до этого объявленный в международный розыск, добровольно сдался правоохранительным органам Молдовы при въезде в республику после того, как был заочно арестован. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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