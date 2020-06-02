Выборы "на носу": что предлагает изменить ЦИК Молдовы

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили на заседании во вторник ряд предложений по изменению некоторых законодательных актов, передав их на рассмотрение парламенту и правительству.
"Как и было ранее заявлено, эти предложения были сделаны по итогам обширного анализа правовой базы, а также для того, чтобы вынести решения по обращениям Конституционного суда, изданные после выборов президента Республики Молдова в 2016 году", - отметили в пресс-службе ЦИК.
"Изменения касаются и времени голосования. Так, синтагму "с 07.00 до 21.00" предложено заменить на "с 08.00 до 20.00", то есть время, отведенное на голосование, - 12 часов", - отметил Гафтон.
В итоге за предложенные изменения законодательных актов проголосовали шестеро членов Центризбиркома, а трое воздержались.
Многочисленные поправки
Член Центральной избирательной комиссии Андрей Волентир в комментарии Sputnik заявил, что опубликованный в мае на сайте ЦИК предварительный проект с предложениями по изменению электорального законодательства представлял собой обширный документ, и был составлен на основе различных конференций, которые проводились Центризбиркомом с участием местных и международных наблюдателей, партнеров, электоральных чиновников местных бюро.
"Этот документ был очень обширным и включал в себя различные предложения. Сейчас же мы сконцентрировали внимание только на самых важных изменениях, необходимых для улучшения процесса, который нас ожидает этой осенью (выборы президента – ред.)", - сказал Волентир.
По его словам, на данном этапе список предложений сокращен по-максимуму. "Более того, мы взяли и инициативы, которые поступили со стороны гражданского общества, включив их в документ. Но, конечно, он укороченный. Очень много поправок мы не успели взвесить и проверить, насколько они целесообразны, хотя они и интересны на первый взгляд. Поэтому все эти предложения гражданского общества передадим в парламент обычным письмом, то есть, приложим к принятому сегодня нами документу", - отметил собеседник.
Будут ли бюллетени для голосования на русском языке?
В мае Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительный проект с поправками в области электорального законодательства. Среди прочих изменений, которые тогда выставили на публичное обсуждение, было и предложение, согласно которому бюллетени для голосования должны печататься только на государственном языке. По замыслу разработчиков, это позволило бы сэкономить расходы на проведение выборов.
"Поправка, насколько я помню, звучит следующим образом, бюллетени, согласно законодательству страны, будут впредь печататься на государственном языке, либо на других языках по постановлению Центральной избирательной комиссии. Если из регионов будут поступать запросы о печати бюллетеней на русском, гагаузском, болгарском или других миноритарных языках, то эти просьбы мы будем осуществлять", - сказал Волентир.
На вопрос о том, принят ли этот пункт в утвержденном во вторник ЦИК документе, собеседник ответил утвердительно. Он обратил внимание, что этот аспект уже более универсален "и соответствует всем требованиям, прежде всего - Конституции страны и международным нормам".
"То есть, мы будем в обязательном порядке печатать на государственном языке и второстепенно на других миноритарных языках по требованию с мест", - добавил собеседник.
По его словам, утвержденные ЦИК предложения передадут парламенту и правительству на рассмотрение.
"Сейчас правительство и парламент должны решить, кто выступит с инициативой, разработает соответствующий проект закона и установит, какие из этих предложений включить в этот проект закона, а какие нет", - подчеркнул Волентир.
Секретарь Центральной избирательной комиссии Максим Лебединский в комментарии Sputnik отметил, что с полным текстом предложений Центризбиркома можно будет ознакомиться в среду на официальном сайте структуры.
Позиция президента Молдовы по бюллетеням для голосования
Президент республики Игорь Додон заявил ранее, что русский язык – язык межнационального общения в Молдове, поэтому инициатива об отказе от бюллетеней на русском языке не найдет его поддержки.
"Русский язык - язык межнационального общения, и так было всегда... Я категорически против (инициативы об отказе от бюллетеней на русском языке - примред.), и даже если теоретически сформируется большинство, я этот закон не подпишу", - сказал Додон.
Шаповалов: нельзя отрицать важную роль русского языка в Молдове>>>
Поэтому, по словам главы государства, бюллетени будут на двух языках - государственном и русском.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>