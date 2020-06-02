Выборы "на носу": что предлагает изменить ЦИК Молдовы

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии Молдовы утвердили на заседании во вторник ряд предложений по изменению некоторых законодательных актов, передав их на рассмотрение парламенту и правительству.

"Как и было ранее заявлено, эти предложения были сделаны по итогам обширного анализа правовой базы, а также для того, чтобы вынести решения по обращениям Конституционного суда, изданные после выборов президента Республики Молдова в 2016 году", - отметили в пресс-службе ЦИК.

Как заявил член Центризбиркома Василе Гафтон, представлявший проект, специалисты работали над многими техническими аспектами по улучшению электорального законодательства. Так, по его словам, среди предложений значится изменение пунктов, касающихся юридической ответственности, проверки списков, наблюдателей, общих принципов освещения выборов в СМИ и другое.

"Изменения касаются и времени голосования. Так, синтагму "с 07.00 до 21.00" предложено заменить на "с 08.00 до 20.00", то есть время, отведенное на голосование, - 12 часов", - отметил Гафтон.

В итоге за предложенные изменения законодательных актов проголосовали шестеро членов Центризбиркома, а трое воздержались.

Многочисленные поправки

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Волентир в комментарии Sputnik заявил, что опубликованный в мае на сайте ЦИК предварительный проект с предложениями по изменению электорального законодательства представлял собой обширный документ, и был составлен на основе различных конференций, которые проводились Центризбиркомом с участием местных и международных наблюдателей, партнеров, электоральных чиновников местных бюро.

"Этот документ был очень обширным и включал в себя различные предложения. Сейчас же мы сконцентрировали внимание только на самых важных изменениях, необходимых для улучшения процесса, который нас ожидает этой осенью (выборы президента – ред.)", - сказал Волентир.

По его словам, на данном этапе список предложений сокращен по-максимуму. "Более того, мы взяли и инициативы, которые поступили со стороны гражданского общества, включив их в документ. Но, конечно, он укороченный. Очень много поправок мы не успели взвесить и проверить, насколько они целесообразны, хотя они и интересны на первый взгляд. Поэтому все эти предложения гражданского общества передадим в парламент обычным письмом, то есть, приложим к принятому сегодня нами документу", - отметил собеседник.

Будут ли бюллетени для голосования на русском языке?

В мае Центральная избирательная комиссия Молдовы опубликовала предварительный проект с поправками в области электорального законодательства. Среди прочих изменений, которые тогда выставили на публичное обсуждение, было и предложение, согласно которому бюллетени для голосования должны печататься только на государственном языке. По замыслу разработчиков, это позволило бы сэкономить расходы на проведение выборов.

"Поправка, насколько я помню, звучит следующим образом, бюллетени, согласно законодательству страны, будут впредь печататься на государственном языке, либо на других языках по постановлению Центральной избирательной комиссии. Если из регионов будут поступать запросы о печати бюллетеней на русском, гагаузском, болгарском или других миноритарных языках, то эти просьбы мы будем осуществлять", - сказал Волентир.

На вопрос о том, принят ли этот пункт в утвержденном во вторник ЦИК документе, собеседник ответил утвердительно. Он обратил внимание, что этот аспект уже более универсален "и соответствует всем требованиям, прежде всего - Конституции страны и международным нормам".

"То есть, мы будем в обязательном порядке печатать на государственном языке и второстепенно на других миноритарных языках по требованию с мест", - добавил собеседник.

По его словам, утвержденные ЦИК предложения передадут парламенту и правительству на рассмотрение.

"Сейчас правительство и парламент должны решить, кто выступит с инициативой, разработает соответствующий проект закона и установит, какие из этих предложений включить в этот проект закона, а какие нет", - подчеркнул Волентир.

Секретарь Центральной избирательной комиссии Максим Лебединский в комментарии Sputnik отметил, что с полным текстом предложений Центризбиркома можно будет ознакомиться в среду на официальном сайте структуры.

Позиция президента Молдовы по бюллетеням для голосования

Президент республики Игорь Додон заявил ранее, что русский язык – язык межнационального общения в Молдове, поэтому инициатива об отказе от бюллетеней на русском языке не найдет его поддержки.

"Русский язык - язык межнационального общения, и так было всегда... Я категорически против (инициативы об отказе от бюллетеней на русском языке - примред.), и даже если теоретически сформируется большинство, я этот закон не подпишу", - сказал Додон.

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Поэтому, по словам главы государства, бюллетени будут на двух языках - государственном и русском.

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