Долгая подготовка и "переезд": в Кишиневском зоопарке переселили медведя

Новый вольер, который сделали для медведя в зоопарке, приближен к естественной среде. Там есть растительность и природный ландшафт.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Уникальную операцию по транспортировке бурого медведя провели сотрудники Кишиневского зоопарка. Самец по кличке Ворчун переехал из тесной клетки в новый просторный вольер. В течение тридцати лет хищник ютился на пространстве в 20 квадратных метров. Сейчас в его распоряжении вольер площадью 6 тысяч квадратных метров.

Впервые в жизни ступил на землю

К операции по транспортировке Ворчуна сотрудники зоопарка готовились за несколько месяцев до ее проведения. Животное усиленно откармливали, для того, чтобы у него были силы справиться со стрессом и легко перенести наркоз. Медведь - самый крупный и непредсказуемый хищник, поэтому надо было избежать внештатных ситуаций, связанных с приемом медикаментов. Наркоз должен был ввести животное в неглубокий сон, но при этом достаточный, чтобы животное не проснулось во время транспортировки. В итоге, усыпленное животное связали и перевезли на тракторе в просторный вольер. Как рассказала заведующая секцией стратегического развития Кишиневского зоопарка Ольга Юзвак, уже к вечеру Ворчун радостно бегал по новой жилплощади.

© Photo : Кишиневский зоопарк Медведь по кличке Ворчун

"У нас есть видео, где он первый раз щупает листву, наступает на землю. У него ни разу в жизни не было этой возможности, учитывая, что старый вольер был забетонирован. И в зоопарке в Харькове, откуда его перевезли, он тоже содержался в таких условиях", - рассказала Ольга Юзвак.

Ворчун - старый медведь, ему более 30 лет. Сотрудники зоопарка опасались, что в силу возраста он тяжело справится со стрессом. Поначалу косолапый даже похудел, но потом пришел в норму. От посетителей Ворчуна ограждает шестиметровый забор и так называемый электропастух - проволока с небольшим разрядом тока, которая, не нанося вреда животному, лишь пугает его.

Жизнь в комфортных условиях

Сотрудники зоопарка и раньше старались скрасить жизнь медведей. Они покупали им игрушки, обустраивали на лето душ, заботились о достойном питании. Но теперь Ворчун живет в гораздо лучших условиях. Новый вольер имитирует естественную среду. За земляными возвышенностями животное может найти место для укрытия. Там много зелени, что позволит в жаркую погоду спастись в тени. Для косолапых обустроили озеро и запустили рыбу.

Таким образом, медведи смогут вспомнить, как самостоятельно добывать пищу.

На очереди Маша и другие

Вскоре у Ворчуна появится соседка - его давняя знакомая медведица Маша. По словам Ольги Юзвак, она уже готовится к переезду. Пандемия внесла коррективы в планы сотрудников зоопарка. Они ждут, когда снимут ограничения, чтобы привезти из Камчатки по обмену двух молодых и крупных бурых медведей. Взамен зоопарк города Елизово получит попугаев, выращенных в Молдове. Других животных в зоопарке тоже будут размещать согласно новой, современной концепции.

"Концепцию развития зоопарка помогли создать коллеги из Брно. Смысл в том, чтобы располагать обитателей зонально", - рассказала Ольга Юзвак.

Ранее новую жилплощадь получили полярные волки. Одиннадцать особей уже поселились в просторном вольере, который оборудован с учетом особенностей жизненного уклада этих интеллектуальных животных. Например, рельеф в вольере создан таким образом, чтобы помочь волкам поддерживать отношения в стае и сохранить физическую форму.

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