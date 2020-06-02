Пандемия может подтолкнуть граждан Молдовы к покупкам автомобилей

Со среды в Молдове возобновляется процедура сдачи экзаменов на соискание водительских удостоверений - все больше граждан хотят пересесть на индивидуальный транспорт, не желая подвергать свое здоровье вирусной угрозе.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Начиная с 3 июня, все 12 экзаменационных центров в Молдове начнут вновь проверять теоретические и практические навыки будущих водителей, которые хотят получить права.

Практические экзамены по вождению будут принимать с учетом всех требований карантинной безопасности, озвученных Комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

"Экзаменаторы будут экипированы соответствующим образом, все машины будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Сейчас перед экзаменаторами стоит непростая задача. Дело в том, что за 60 дней вынужденного простоя, вызванного ограничениями чрезвычайного положения в стране, выстроилась очередь из желающих сдать экзамен – тысячи людей!", - отметил в комментарии для Sputnik Молдова председатель Союза автоводителей республики Олег Кожокару.

На данный момент в стране порядка 12 тысяч граждан хотят получить законное право на вождение персональных автомобилей. Чтобы разгрузить этот поток желающих получить водительское удостоверение, экзамены будут проводиться в интенсивном режиме в ближайшие три-четыре месяца. © Sputnik / Miroslav Rotari Смягчение карантина: где зарегистрировать машину и заменить водительские права

"Тенденция к пересмотру способов передвижения имеет место и в Молдове, и в других странах. Угроза вируса существует, и этот страх подталкивает граждан к необходимости обзаводиться собственными автомобилями. После 15 мая, когда режим ЧП был снят, в автошколы массово продолжают записываться люди, чтобы обучиться навыкам вождения", - рассказал собеседник.

Сегодня предпринимаются и дополнительные меры безопасности по отношению к тем, кто уже готов сдать теоретический и практический экзамены на соискание водительских прав. Всех желающих записывают онлайн, заранее сообщая о дате и времени проверки знаний и навыков в автовождении.

В аудиториях, где экзаменуемые сдают теоретическую часть, будет минимум человек, помещения следует регулярно проветривать и обрабатывать дезинфицирующими растворами.

Практические навыки вождения граждане страны также будут демонстрировать с временными интервалами, чтобы не создавать пробок и, соответственно, массового скопления людей на дорогах.

"Тенденция к тому, что граждане страны стремятся приобрести личный транспорт, - налицо. Но и здесь должна быть соблюдена золотая середина. Не стоит покупать несколько автомобилей на семью – достаточно одного, надежного средства индивидуального передвижения, чтобы водитель мог развозить всех домочадцев по их делам", - отметил Кожокару. © Sputnik / Miroslav Rotari Более 500 автомобилей в Кишиневе вышли на пробег в честь 75-летия Победы

В соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, начиная с 3 июня, Агентство публичных услуг (АПУ) возобновляет проведение экзаменов на получение права на вождение транспортных средств, с обязательным соблюдением правил защиты от COVID-19.

Экзамен будет организован отделами по регистрации автотранспорта и квалификации водителей в Кишиневе, Бельцах, Сороках, Комрате, Единцах, Оргееве, Унгенах, Хынчештах, Кагуле, Окнице, Каушанах и Криулянах, в соответствии с установленным графиком работы.

С 1 января 2020 года в Молдове введены водительские удостоверения нового образца. Изменения во внешнем виде претерпели как обычные права, так и временные документы.

Из удостоверений нового типа исчезла графа о группе крови, однако сохранено место для внесения последующих записей соответствующими структурами.

Еще одно изменение касается внесения подкатегории AM (мопед). Таким образом, владельцы мопедов также должны получать водительские права.

К слову, ранее заявлялось, что водительские удостоверения образца 1995, 2008 и 2014 годов остаются действительными.

До этого от использования данных о группе крови было решено отказаться и в удостоверениях личности.

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