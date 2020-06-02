Сильное землетрясение в Румынии: толчки ощутили и в Молдове

Колебания земной коры зарегистрированы в уезде Ковасна в румынских горах Вранча. Толчки ощутили и жители Молдовы.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Сильное землетрясение произошло в Румынии во вторник. Магнитуда толчка, по данным Национального института физики земли, составила 4,8.

"Днем 2 июня, в 14.12 (по местному времени Румынии), в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение магнитудой 4,5 на глубине 101 километр", - отмечено в сообщении Национального института физики земли Румынии.

Европейские сейсмологи сначала опубликовали данные о том, что магнитуда составила 4,6, а затем изменили данные на 4,8, а потом на 4,1.

Как ощущают землетрясения жители Молдовы

Интенсивность толчков, которые ощутили жители Молдовы, составила 2 балла. Об этом Sputnik заявил руководитель Центра экспериментальной сейсмологии в составе кишиневского Института геологии и сейсмологии Ион Илиеш.

"Редко кто может почувствовать такое землетрясение, потому что интенсивность составила 2 балла на территории Молдовы. Но в многоэтажках и некоторые чувствительные люди могли и ощутить их", - сказал собеседник.

По его словам, с начала года во Вранче произошло семь землетрясения магнитудой выше 4 баллов. "В двух из семи случаев магнитуда составила 5 и выше баллов", - отметил эксперт.

Он обратил внимание, что сейсмический режим по сравнению с периодом в пять месяцев прошлого года более интенсивен.

"Что может быть в будущем - сказать сложно, потому что, как известно, пока сейсмологам не удается прогнозировать, когда произойдет землетрясение", - добавил Илиеш.

На территории Молдовы землетрясения не происходят. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С точки зрения географии она расположена недалеко, всего в 200 километрах. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи.

Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Ранее в программе Sputnik Matinal директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ заявил, что пока ученые не могут с точностью предсказывать, когда произойдет землетрясение. Однако, как он рассказал, последние исследования могут показать неизбежность землетрясения.

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