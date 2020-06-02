Молдавские военные примут участие в параде Победы в Москве

Президент Молдовы Игорь Додон принял приглашение российской стороны на участие в торжествах, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Молдавские военные примут участие в параде по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который запланирован на 24 июня в Москве. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь президента Кармена Стерпу.

"Да, молдавские военные примут участие в параде", - сказала собеседница.

В России массовые торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отложены в связи с пандемией. Российский лидер Владимир Путин предложил провести парад Победы 24 июня, а марш "Бессмертного полка" - 26 июля.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что получил приглашение от главы РФ принять участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Глава государства прокомментировал свой предстоящий визит в Россию.

"Думаю, это правильное решение поехать. Кто не уважает прошлое, не будет иметь будущего. Парад будет 24 июня, в ближайшее время должно прийти подтвержденное приглашение", - уточнил Додон.

Президент также рассказал, будет ли соблюдать режим самоизоляции после поездки в Россию.

"Буду ли я сидеть на карантине 14 дней? Насколько я знаю, официальные лица после таких поездок не обязаны быть две недели в самоизоляции, но я уточню. Какие расходы будут на поездку, тоже пока неизвестно", - пояснил глава государства.

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