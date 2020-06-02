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Аппаратная эфира ньюсрума телеканала Матч ТВ.

Вебинар SputnikPro: Практика инфопродюсирования — секреты профессии

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (47)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200602/30453782/Vebinar-SputnikPro-Praktika-infoprodyusirovaniya--sekrety-professii.html

К участию в онлайн-сессий приглашаются журналисты, блогеры, продюсеры, медиа-эксперты и руководители СМИ.

КИШИНЕВ, 2 июн — Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий образовательной программы SputnikPro. В пятницу, 5 июня, в 13.00, состоится вебинар на тему "Практика инфопродюсирования: поиск героев, внедрение на закрытую территорию и другие секреты профессии" с участием продюсера федерального российского телеканала Елены Воронцовой.

К участию в онлайн-сессиях приглашаются журналисты, блогеры, продюсеры, медиа-эксперты и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму (участие в мастер-классе бесплатное, но количество мест ограничено). Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара).

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +373 69 601 349, promo@sputnik.md

Воронцова Елена Владимировна
© Photo : Елена Воронцова
Воронцова Елена Владимировна

Воронцова Елена Владимировна — медиаэксперт с более чем 15-летним стажем (ток-шоу, документальные фильмы, служба новостей федерального телеканала). Участвовала в продюсировании таких программ, как: "Пусть говорят" (1 канал), "Главный герой" (НТВ), документальный фильм о Викторе Черномырдине "Степаныч" (НТВ), Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!" (НТВ), "Вести" (Канал Россия 1) и др.

SputnikPro — проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 тысяч слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik — одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру, от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео, работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Тема:
SputnikPro — международный образовательный проект (47)

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Теги:
журналист, продюсер, SputnikPro


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