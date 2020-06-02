Сэкономить при расчете с государством: как получить скидку при оплате налога

В столичной администрации обратили внимание на некоторые особенности при оплате налога на недвижимое имущество в этом году.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. До конца июня налог на недвижимость можно оплатить со скидкой в 15%. Об этом сообщили в пресс-службе примэрии (мэрии) Кишинева.

"Примэрия Кишинева информирует, что срок уплаты налога на недвижимость - 25 сентября (согласно изменениям налогового законодательства - ст.282 Налогового кодекса) и уже нет двух обязательных сроков оплаты. В то же время, налогоплательщики, которые вносят полную сумму налога на 2020 год до 30 июня получают скидку в 15%", - отметили в столичной администрации.

Оплатить налог можно на основании платежного извещения в почтовых отделениях, банках, а также онлайн - через платформу Государственной налоговой службы или через систему электронных платежей MPay.

Для получения более подробной информации можно обратиться непосредственно в управление по налоговым и местным сборам, офис которого находится на улице 31 Августа 1989 года, 63А (вход со стороны улицы Армянская).

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