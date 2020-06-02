В Молдове запустили кампанию по продвижению внутреннего туризма

Агентство по инвестициям запустило национальную кампанию "Încă un pic și #NeamPornit (Еще немного и мы поедем)!" В чем она заключается, и чего хотят добиться власти, рассказала директор Агентства по инвестициям.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. В результате распространения вируса Covid-19 туристическая сфера Молдовы понесла огромные убытки. После отмены карантинных ограничений владельцев агроотелей, виноделен, гидов и организаторов активного отдыха ждет тяжелый период восстановления. Ситуация осложняется тем, что в условиях сохранения коронавирусной угрозы иностранные туристы не стремятся посетить нашу страну.

Для эффективного преодоления кризиса в сфере туристических услуг Агентство по инвестициям запустило национальную кампанию под названием "Încă un pic și #NeamPornit (Еще немного и мы поедем)!". Ее цель – продвижение внутреннего туризма и поддержка агентов молдавской туристической отрасли.

"Данная кампания не была запланирована на этот год: напротив, мы работали над проектом выездного туризма. Но кризис, связанный с пандемией, внес свои коррективы и заставил пересмотреть приоритетные направления нашей деятельности. Для того чтобы помочь отечественному туризму, мы инициировали кампанию "Încă un pic și #NeamPornit (Еще немного и мы поедем)!", – заявила генеральный директор Агентства по инвестициям Родика Вербенюк для Sputnik Молдова.

© Sputnik / Osmatesco Родика Вербенюк

По мнению специалиста, в условиях сокращения потока иностранных туристов молдавские туристические компании должны переориентироваться на местного потребителя. Для этого необходимо выяснить, чего ожидают люди от путешествий по Молдове, какие виды туризма им нравятся и сколько денег они готовы потратить на отдых в стране. Для выявления предпочтений населения агентство запустило специальный опрос.

"Мы призываем всех граждан Молдовы поддержать наш туризм и отдыхать в родной стране. Кампания реализуется в несколько этапов: для начала мы предложили интернет-пользователям разместить на странице проекта в Фейсбуке фотографию с каким-либо туристическим направлением в Молдове: таким образом люди больше узнают о тех интересных местах, которые у нас есть. Следующим этапом стало проведение исследования для выявления предпочтений туристов", – рассказала Родика Вербенюк.

Эксперт предложила всем пользователям принять участие в опросе. Анкету можно найти на странице кампании #NeamPornit в Фейсбуке.

"Участвуйте сами и приглашайте друзей. Заполнение анкеты займет всего 7 минут, взамен мы получим очень важную информацию. На основе ответов респондентов мы разработаем набор рекомендаций для местных агентов, который поможет им создать максимально привлекательный туристический продукт", – добавила Родика Вербенюк.

Также авторы кампании планируют разработку цифровой карты Молдовы с туристическими маршрутами и достопримечательностями. Она будет составлена на государственном и русском языках, дополнительно предусмотрена возможность перевода на английский язык.

"Цифровая карта станет подспорьем и для иностранных туристов, которые смогут выбирать и планировать маршруты по Молдове в зависимости от своих предпочтений", – заключила директор Агентства по инвестициям.

Напомним, что за прошлый год Молдову посетили 19 тысяч иностранных туристов. В то же время, 300 тысяч молдавских граждан отдохнули за границей в 2019 году.

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