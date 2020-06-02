Карантин им не помеха - вандалы в Кишиневе совсем распоясались - фото

Пока столичные власти предпринимают меры по модернизации мест отдыха в Кишиневе, вандалы используют ночные часы для того, чтобы сознательно навредить горожанам: изуродована еще одна парковая скульптура.

КИШИНЕВ, 2 июн - Sputnik. Во вторник жители многоквартирных домов, вышедшие на центральную аллею по проспекту Мирча чел Бэтрын вблизи перекрестка с улицей Заднипру в секторе Чеканы, были в очередной раз возмущены вопиющей картиной.

Парковая скульптура в виде дамы, сидящей на стилизованной металлической скамейке, осталась без руки. Этот элемент вандалы, что называется, просто "вырвали с корнем" так, что металлический фрагмент повис на арматуре, к которой был надежно прикреплен.

Вандалы приложили немало усилий для того, чтобы скульптура была изуродована, поскольку изготовлена она из стали и покрашена под медь, поэтому особой материальной ценности не представляет, только художественную.

© Sputnik / Олеся Корчинская На центральной аллее столичного сектора Чеканы вандалы опять изуродовали парковую скульптуру - на этот раз у нее оторвали руку.

Все это, наверняка, делалось осознанно, чтобы показать свое хамское и вызывающее отношение в адрес кишиневцев, которые ценят свой город и усилия по его модернизации и украшению. Сейчас, к слову, работы по благоустройству полным ходом идут на аллее по проспекту Мирча чел Бэтрын.

Корреспондент Sputnik Молдова запечатлела на фото нынешний вид парковой металлической инсталляции, которая выглядит совсем плачевно.

Этот случай - не первый в нападках нелюдей на муниципальное имущество. В конце февраля вандалы оторвали металлическую кисть у скульптурной композиции. Но, видимо, этого им показалось мало, и они решили довершить свое темное дело, которое происхоит под покровом ночи, когда все нормальные люди спят.

На аллее по проспекту Мирча чел Бэтрын идут масштабные работы по модернизации, которые предусматривают замену асфальта и бордюров на участке в полтора километра и общей площадью в 14 тысяч квадратных метров.

Стоимость работ составляет 4 миллиона 700 тысяч леев - средства выделены из муниципального бюджета. Завершить реконструкцию планируют ближе к концу текущего месяца.

В текущем году, 10 февраля, вандалы уничтожили металлическую розу, установленную на ажурной ограде парка Валя Морилор. Позже на средства неравнодушного кишиневца, пожелавшего остаться неизвестным, металлическая роза была восстановлена.

Ранее, в конце января, вандалы пытались уничтожить и саму статуэтку Маленького Принца. Тогда у них это не получилось, полиция обещала найти виновных. Миниатюрная статуя Маленького Принца была установлена в парке в августе 2018 года. Металлическая композиция на Чеканах появилась гораздо раньше, однако и до нее добрались загребущие руки хулиганов.

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