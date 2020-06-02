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Кишинев выходит из режима ЧП

Молдова и коронавирус: что можно, а что еще запрещено в стране из-за COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1247)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200602/30456247/moldova-koronavirus-chto-mozhno-a-chto-esche-zaprescheno-v-strane-covid-19.html

Минздрав опубликовал напоминание о том, что еще находится под запретом на территории республики из-за ситуации с COVID-19, а что власти уже разрешили населению и бизнесу.

КИШИНЕВ, 2 июн – Sputnik. Молдавские власти напомнили о мерах, которые необходимо соблюдать гражданам в условиях коронавируса нового типа.

МВД, Минздрав, Национальное агентство продовольственной безопасности и Нацагентство общественного здоровья сообщили, что активизируют свою работу по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19 на территории страны с учетом послабления ограничительных мер, утвержденных Национальной комиссией по общественному здравоохранению.

"Согласно представленным Нацагентством общественного здоровья данным, наблюдается ослабление среди населения и экономических агентов в том, что касается соблюдения мер предосторожности. В этом смысле межведомственное сотрудничество направлено на повторное информирование о правилах и мерах, которые должны соблюдаться", - заявили в Минздраве.

В Молдове еще запрещены:

  • лицам старше 63 лет находиться вне дома и в общественных местах без срочной на это необходимости;
  • пребывать на игровых и спортивных площадках, а также в зонах отдыха;
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    © Sputnik / Anatolii Kiriak.
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  • покидать территорию Молдовы гражданам, находящимся в режиме самоизоляции на дому;
  • организация и проведение мероприятий / соревнований культурного или спортивного характера, а также других мероприятий на закрытых площадках;
  • прогулки в группе по паркам.

Вместе с тем разрешены:

  • торговля упакованными продуктами и кейтеринг предприятиями общественного питания, а также кондитерскими, хлебобулочными изделиями и другими продуктами питания для продажи торговыми точками "через окно";
  • продажа упакованных продуктов на заправках. Однако употреблять их на территории АЗС запрещено;
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  • передвижная торговля производится на основании авторизации на размещение, выданной местными публичными властями, с обязательным соблюдением всех норм для предотвращения распространения COVID-19. При этом каждая подобная торговая точка должна находится на расстоянии друг от друга;
  • организация массовых мероприятий с участием не более 50 человек с соблюдением всех мер предосторожности. Организаторы в обязательном порядке должны при этом оставить список с эпидемиологическими данным (фамилия, имя, идентификационный номер, email, номер телефона и адрес проживания). Под исключение попадают площадки близ общественных и образовательных учреждений, больниц и мест с повышенным риском инфицирования;
  • собрания религиозного характера, но строго при их проведении на открытом воздухе (дворах церквей, монастырей и так далее) с обязательным соблюдением социальной дистанции минимум в два метра между участниками службы. Кроме того, необходимо наличие как у прихожан, так и служителей культа защитных масок.

С 5 июня, как отметили в Минздраве, проведение религиозных собраний и служб также допускается и в помещении с соблюдением всех требований.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1247)

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