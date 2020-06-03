Нет столпотворению: как лучше поминать усопших в ближайшие выходные

В ближайшие выходные дни, по рекомендации Церкви, православные христиане Молдовы могут помянуть своих усопших родственников, однако молитву в фарс превращать не стоит, вирусная угроза COVID-19 никуда не ушла, предупреждают власти и врачи.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В нынешнем году дата поминовения близких людей, которые ушли из жизни, была перенесена Церковью на даты 6 и 7 июня. В эти дни все смогут прийти на кладбища, зажечь свечку и прочитать молитву в память о тех, кого нет на этой земле.

Но, поскольку угроза распространения вируса нового типа остается высокой, граждан призывают соблюдать карантинные ограничения, а доступ на кладбища разрешат по одному, чтобы не допускать столпотворения.

Между тем, как показала практика минувших нескольких лет, на погостах страны некоторые слишком шумно и бурно поминали усопших, накрывая обильные столы и устраивая длительные алкогольные возлияния.

В условиях чрезвычайной ситуации в отрасли здравоохранения, объявленной в связи с распространением коронавируса нового типа, такой способ поминовения является потенциально опасным, с канонической - не очень допустимым.

Многие православные священники, в принципе, советуют сконцентрироваться на молитвенном поминовении душ усопших, на добрых делах, которые в память о них надо совершать на земле по отношению к тем, кто в этом нуждается. © Sputnik / Евгений Панасенко Колокольный звон и молитвы: в Митрополии обратились к верующим

Церковь рекомендует поминать усопших не только один день в году. Поминовение можно совершать весь год, особенно по субботам.

Молитва должна соединяться с милосердием. Его необходимо проявлять к нуждающимся. И молитва, и жертва идут от сердца, а не ради мира.

В этот день следует чтить память усопших, а не думать о наших мирских делах и желаниях. Застолья, возлияния и веселье должны быть исключены в этот день.

Моральный смысл праздника состоит в том, чтобы взрослые напомнили подрастающему поколению о том, кем были их предки, что хорошего сделали в жизни, как умели радоваться, любить своих близких и детей, какие светлые дела совершали на своем пути.

Придя домой с кладбища, можно зажечь свечу или лампаду и вновь произнести молитву об упокоении души усопших, упоминая всех близких в ней по имени, данном при жизни в момент крещения.

Именно на дату 6 июня по церковному календарю выпадает суббота поминовения усопших, этот повод и можно использовать, чтобы прийти на кладбище и поклониться памяти своих ушедших близких. Однако в условиях карантина делать это надо с осторожностью.

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