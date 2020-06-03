Не карантин, так засуха: в Молдове ожидается неурожай по зерновым культурам

Нынешний год оказался поистине високосным для аграриев республики - на юге и в центре страны во многих хозяйствах ожидается недобор продовольственной и кормовой пшеницы до 50 процентов.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Конец весны во многих агрохозяйствах в южных и центральных регионах страны стартровал с того, что многие аграрии начали перепахивать озимые посевы пшеницы и ячменя, которые взошли в среднем всего на 10-13 сантиметров в высоту и значительно пострадали от гидрологической засухи, господствовавшей на большей части республики зимой и в первые два месяца весны.

В Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды начали подсчитывать убытки и выяснять, сможет ли Молдова обеспечить продовольственную безопасность и запастись до конца года необходимыми запасами хлеба и семенного материала на следующий сезон. © Sputnik / Miroslav Rotari Ион Пержу: повышения цен на хлеб из-за коронавируса не будет

В частности, как заявил глава профильного министерства Ион Пержу, сильно пострадали угодья в Кэушанском, Бассарабясском, Тараклийском и Штефан-Водском районах страны. Аграрии вынуждены перепахивать посевы озимых и засеивать на этих площадях кукурузу или подсолнечник, урожай которых соберут позже, чем обычно, из-за сложившихся природных условий.

Между тем, Пержу подчеркнул, что населению Молдовы в год необходимо порядка 350 тысяч тонн продовольственной пшеницы и около 90 тысяч тонн семенной. По предварительным данным Минсельхоза, в нынешнем году общий урожай по зерновым составит лишь порядка 550-600 тонн, в то время, как в погожие года эта цифра варьируется у отметки, превышающей 1 миллион тонн.

Ситуация пока не вызывает поводов для беспокойства - уточняют в Минсельхозе, страна в состоянии обеспечить себя хлебом, более того: запасы пшеницы есть в государственном резерве Молдовы. В сложившейся ситуации на экспорт пойдет незначительная часть зерна, в отличие от предыдущих лет.

Фермер Василий Кочу из села Карагасань района Штефан-Водэ, который занимается сельским хозяйством более 45 лет, утверждает: ситуация с озимыми - катастрофическая, на некоторых участках всходы не превышают в высоту 15 сантиметров.

Прежде всего речь идет о пшенице и ячмене. Длительное отсутствие осадков привело к тому, что они будто обожжены паяльной лампой. Да и высота озимых не позволит собрать их урожай комбайнами. Угодья перепахивают и засеивают более неприхотливыми к отсутствию влаги культурами.

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