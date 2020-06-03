COVID беспощаден: у вице-претора Буюкан обнаружили вирус нового типа

Все сотрудники претуры столичного сектора Буюканы отправлены на карантин и будут трудиться удаленно во избежание распространения среди коллектива COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. У одного из вице-преторов сектора Буюканы подтвердился анализ на COVID-19. Об этом в среду утром на своей персональной страничке в социальной сети Facebook сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

"В этой связи все сотрудники претуры сектора были отправлены на карантин. На данный момент вице-претор находится дома, где принимает соответствующее лечение, необходимости в госпитализации нет", - написал столичный градоначальник.

Чебан уточнил: все сотрудники претуры продолжат трудиться удаленно, находясь в течение двух недель в самоизоляции в домашних условиях. Все сотрудники, которые контактировали с зразившимся, пройдут тесты на наличие в организме коронавирусной инфекции, такая же процедура ждет тех, у кого появятся даже самые незначительные симптомы ОРВИ.

"Просим граждан, которые намеревались обратиться в претуру Буюкан для решения возникших проблем, с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - уточнил генпримар Кишинева.

Чебан назвал нынешнее положение "сложным для всех", отметив при этом, что на муниципальном уровне предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения вируса нового типа. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм сложно, но примэрия Кишинева справляется с ситуацией, резюмировал мэр столицы.

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