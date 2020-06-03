Президент Молдовы поздравил граждан республики с христианским праздником

Глава государства адресовал жителям страны теплые слова в связи с днем Святых Константина и Елены, а также поздравил тех, кто носит эти имена.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Сегодня христиане празднуют день Святых Константина и Елены. Император Константин и его мать Елена совершили много добрых дел.

"По этому случаю передаю искренние поздравления всем священнослужителям и прихожанам церквей, освященных именами двух святых - Константина и Елены. Поздравляю и тех, кто сегодня отмечает день ангела", - написал Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook. © Sputnik / Павел Лисицын Православные верующие отмечают Лазареву субботу

Глава государства пожелал всем жителям страны здоровья, радости и всего наилучшего в этот непростой период испытаний.

Император Константин, получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора, правившего странами Галлией и Британией.

Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец императора Константина.

После смерти Констанция Хлора его сын Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры.

Фанатик язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников.

Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью "Сим побеждай".

Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю Восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

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