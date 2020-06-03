Как избавить Кишинев от "пробок" и избежать заражения COVID-19 - предложение

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года.
Велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.
Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару подчеркнул для Sputnik, что в условиях, когда проблемы расширения магистралей и строительства многоуровневых развязок в центре столицы не решены, владельцам частных авто не остается ничего другого, как прибегать к оригинальным методам передвижения, используемым, в частности, в европейских столицах.
"Вставать пораньше, пораньше начинать рабочий день. И, может быть, если дело касается сектора недалекой поездки, то – пользоваться велосипедом. К примеру, столица Голландии — Амстердам по численности населения, как Кишинев, 750-800 тысяч. И из них 650 тысяч имеют велосипеды", — сказал эксперт.
Напомним, что автолюбители в столице в среднем проводят в пробках в центре Кишинева и на наиболее оживленных участках движения молдавской столицы от 15 до 25 минут в день. Ситуация усложняется с выпадением снега в холодное время года. Соответственно, увеличивается и время простаивания авто в заторах. В этом случае автолюбители говорят уже о 30-45 минутах ежедневного стояния в пробках.
В общественном транспорте, курсирующем в столице в будние дни, кишиневцы также не защищены в полной мере от опасности заражения коронавирсом нового типа. В утренние и вечерние часы, когда люди возвращаются с работы, салоны троллейбусов и некоторых автобусных маршрутов переполнены. В такой скученности вирус может распространяться наиболее быстро.
Несмотря на предупреждения местных властей о необходимости соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте, многие граждане игнорируют такие ограничения, сознательно подвергая себя риску инфицирования.
Велосипед же, как вид транспорта, позволяет минимизировать риски инфицирования вирусом нового типа. Это средство передвижения используется уже более 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода.
Конструкция "транспорта" была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие со скоростью 10 км/ч от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где средство передвижения и было "презентовано" императору.
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