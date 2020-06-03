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Велосипедист

Как избавить Кишинев от "пробок" и избежать заражения COVID-19 - предложение

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30461707/kak-izbavit-kishinev-ot-probok-i-izbezhat-zarazheniya-covid-19-predlozhenie.html

Во всем мире 3 июня отмечается день велосипеда - наиболее экологически чистого средства передвижения, в условиях узких улочек центра Кишинева именно такие "стальные кони" могли бы стать решением проблемы заторов на дорогах, образующихся в часы-пик.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day), который отмечается 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года.

Велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.

Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару подчеркнул для Sputnik, что в условиях, когда проблемы расширения магистралей и строительства многоуровневых развязок в центре столицы не решены, владельцам частных авто не остается ничего другого, как прибегать к оригинальным методам передвижения, используемым, в частности, в европейских столицах.

"Вставать пораньше, пораньше начинать рабочий день. И, может быть, если дело касается сектора недалекой поездки, то – пользоваться велосипедом. К примеру, столица Голландии — Амстердам по численности населения, как Кишинев, 750-800 тысяч. И из них 650 тысяч имеют велосипеды", — сказал эксперт.
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© Photo : Primăria orașului Orhei
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Напомним, что автолюбители в столице в среднем проводят в пробках в центре Кишинева и на наиболее оживленных участках движения молдавской столицы от 15 до 25 минут в день. Ситуация усложняется с выпадением снега в холодное время года. Соответственно, увеличивается и время простаивания авто в заторах. В этом случае автолюбители говорят уже о 30-45 минутах ежедневного стояния в пробках.

В общественном транспорте, курсирующем в столице в будние дни, кишиневцы также не защищены в полной мере от опасности заражения коронавирсом нового типа. В утренние и вечерние часы, когда люди возвращаются с работы, салоны троллейбусов и некоторых автобусных маршрутов переполнены. В такой скученности вирус может распространяться наиболее быстро. 

Несмотря на предупреждения местных властей о необходимости соблюдения социальной дистанции в общественном транспорте, многие граждане игнорируют такие ограничения, сознательно подвергая себя риску инфицирования.
Обезьяна и велосипед
Facebook / Gary Sines
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Велосипед же, как вид транспорта, позволяет минимизировать риски инфицирования вирусом нового типа. Это средство передвижения используется уже более 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода.

Конструкция "транспорта" была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие со скоростью 10 км/ч от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где средство передвижения и было "презентовано" императору.

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Теги:
дороги, пробки, велосипеды, Кишинев


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