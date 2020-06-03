Новые данные от Минздрава: в Молдове еще у 58 человек подозревают COVID-19

Общее число подтвержденных случаев коронавируса за все время эпидемиологических наблюдений в Молдове составило 8 548, в том числе 1008 пациентов - в приднестровском регионе.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. За минувшие сутки от коронавируса нового типа в республике полностью вылечены 125 человек, однако 58 пациентов попали в инфекционные стационары с подозрением на заражение. Такие данные в среду представлены Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.

Из всех пациентов, находящихся в данный момент на лечении, 248 - в тяжелом состоянии (21 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких), 597 - в состоянии средней степени тяжести, в случае с остальными нет опасности осложнений и риска для жизни. За весь период пандемии в Молдове от коронавируса вылечены 4 тысячи 863 человека. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Молдова и коронавирус: что можно, а что еще запрещено в стране из-за COVID-19

В общей сложности в Молдове заразились вирусом нового типа 1665 медработников. Из них - 396 врачей, 21 фармацевт, 651 медсестра, 89 фельдшеров, 508 человек из обслуживающего персонала клиник.

Утро среды омрачила печальная весть - от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще два человека - уроженец Кишинева в возрасте 80 лет и 76-летняя жительница Кэлэрашского района. У пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

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