Телефонный разговор Додона и Красносельского: что они обсудили

Переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем, результаты взаимодействия рабочих групп и вопрос передвижения жителей между двумя берегами Днестра стали основными темами телефонной беседы Игоря Додона и Вадима Красносельского.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в среду телефонный разговор с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

По словам Додона, стороны обменялись мнениями по поводу ситуации вокруг переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем, обсудили некоторые результаты заседаний рабочих групп по укреплению доверия.

"Условились продолжать диалог для того, чтобы находить решения проблем, которые поспособствуют укреплению доверия между людьми на обоих берегах Днестра. Отдельно проанализировали сложившуюся ситуацию в Зоне безопасности, в прилегающих к Днестру районах", - сообщил президент Молдовы на своей странице в Facebook.

Как добавил глава государства, особенное внимание в ходе разговора уделено ситуации в селах Дубоссарского района: Кочиерах, Васильевке, Новое Моловате, Роги, а также в селе Копанка Каушанского района и других. Он отметил, что жители этих населенных пунктов вынуждены добираться на правый берег только посредством парома через Днестр.

"Такое положение имеет место вследствие ряда мер, предпринятых приднестровскими структурами по борьбе с эпидемией вируса COVID-19, что стало причиной серьезных проблем для жителей данных населенных пунктов. Достигли договоренности, что стороны примут необходимые меры по упрощению передвижения жителей между двумя берегами Днестра", - подчеркнул Додон.

Он также подтвердил, что Кишинев со своей стороны предпримет усилия по недопущению каких-либо мер или действий, которые могли бы быть направлены на ущемление прав жителей приднестровского региона.

"Выразили общую с господином Красносельским точку зрения, что необходимо предпринять все необходимые действия по защите людей в борьбе с вирусом. Здоровье людей является высшей ценностью, но при этом необходимо оказывать содействие и в вопросах преодоления социально-экономических последствий", - заключил президент Молдовы.

В Приднестровье до 15 июня действует чрезвычайное положение из-за угрозы распространения коронавируса нового типа на территории региона. Этот режим был введен там 16 марта.

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