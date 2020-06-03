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Ион Шалару

Защищены ли курильщики от COVID-19: мнение эксперта

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30464941/zaschischeny-li-kurilschiki-ot-covid-19-mnenie-eksperta.html

В онлайн-сфере распространяется информация о том, что курение значительно снижает риск заболеть коронавирусной инфекцией. Ион Шалару, вицедиректор Национального агентства общественного здоровья, опроверг данное утверждение.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Китайские ученые выяснили, что у курильщиков, заболевших COVID-19, больше шансов получить серьезные осложнения, чем у некурящих людей.

"У лиц, страдающих обструктивной болезнью легких, которая в 90% случаев вызвана курением, риск развития острой дыхательной недостаточности в результате заражения коронавирусом в 6 раз больше. К таким выводам пришли ученые, изучившие тысячи инфицированных в Китае. Это научное исследование, результаты которого заслуживают доверия", – рассказал Ион Шалару в программе "ATITUDINI".

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© CC0 / pixabay / geralt
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Сторонники мнения, согласно которому курение защищает от коронавируса, апеллируют к тому, что никотин якобы образует на альвеолах защитную пленку, благодаря которой вирус не проникает в легкие. Вицедиректор НАОЗ отметил, что никотин, напротив, может ухудшить состояние пациента с COVID-19.

"У всех курящих людей фиксируется недостаточное насыщение крови кислородом. Курильщик вдыхает угарный газ, в результате чего ткани и органы страдают от нехватки кислорода. На фоне инфицирования коронавирусом это может привести к значительным осложнениям", – заключил эксперт.  

Согласно данным министерства здравоохранения, ежегодно более 4500 молдавских граждан умирают от болезней, вызванных курением.

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