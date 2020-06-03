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Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе

В Приднестровье заработал пункт по выдаче нейтральных номеров для авто

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1253)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30465134/v-pridnestrove-zarabotal-punkt-po-vydache-neytralnykh-nomerov-dlya-avto.html

В регионе внедрили новый этап смягчения мер, предпринятых в связи с распространением коронавируса нового типа.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik. Пункт регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе с 3 июня возобновил свою работу. Очередей нет, в среднем сотрудники ПРТС в день принимают 20 человек, сообщают в МВД Приднестровья.

"Те, кто были записаны на получение нейтральных номеров и технического паспорта и из-за приостановки работы пункта не воспользовались услугой, сейчас могут записаться на удобное им время", - говорят в правоохранительном ведомстве.

© Sputnik / Artur Lebedev
Какие послабления карантина намерены ввести в Приднестровье
В условиях карантина всем гражданам на входе измеряют температуру, дезинфицируют руки. Маски обязательны. Каждые два часа в помещениях проводится кварцевание.

Пункт регистрации транспортных средств работает со вторника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00, без перерыва на обед.

Записаться на получение нейтральных номеров можно по телефону 123 или заполнить заявку на сайте www.prts.info.

С 15 июня будет открыт ПРТС в Рыбнице.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1253)

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Теги:
нейтральные регистрационные номера, Приднестровье


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