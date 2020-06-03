В Приднестровье заработал пункт по выдаче нейтральных номеров для авто

ТИРАСПОЛЬ, 3 июня – Sputnik. Пункт регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе с 3 июня возобновил свою работу. Очередей нет, в среднем сотрудники ПРТС в день принимают 20 человек, сообщают в МВД Приднестровья.
"Те, кто были записаны на получение нейтральных номеров и технического паспорта и из-за приостановки работы пункта не воспользовались услугой, сейчас могут записаться на удобное им время", - говорят в правоохранительном ведомстве.
Пункт регистрации транспортных средств работает со вторника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 16:00, без перерыва на обед.
Записаться на получение нейтральных номеров можно по телефону 123 или заполнить заявку на сайте www.prts.info.
С 15 июня будет открыт ПРТС в Рыбнице.
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