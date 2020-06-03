Примар Кишинева рассказал, что будет с торговлей, кладбищами и транспортом

Кладбища столицы откроются на два дня по случаю Радоницы. Однако в этот период и еще несколько дней в июне общественный транспорт Кишинева не будет работать.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Кишиневская Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью накануне приняла новое решение по вопросам торговли, общественного транспорта и режима работы кладбищ на Радоницу.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан.

Он отметил, что столичные власти учли решения Национальной комиссии, в связи с этим в Кишиневе будут введены некоторые изменения.

Комиссия постановила:

Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено с 6 по 8 июня, а также 14, 20, 21 и 28 июня 2020 года.

Муниципальные кладбища будут открыты 7 и 8 июня по случаю Радоницы, доступ людей будет разрешен с обязательным ношением масок и с соблюдением остальных мер защиты.

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Запрещено осуществлять уличную торговлю на территории, прилегающей к кладбищам. Существующие торговые единицы будут работать в строгом соответствии с требованиями по предотвращению заражения COVID-19.

Будет принят акт о возобновлении с 8 июня 2020 года деятельности торговых центров в муниципии Кишинев и специализированных торговых единиц в них, за исключением кинотеатров, мест общественного питания, центров досуга (для осуществления спортивной и развлекательной деятельности), расположенных внутри них.

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Как уточнил примар, в ближайшее время будет принят акт о возобновлении тренировок на свежем воздухе для спортсменов.

Учебный процесс и тренировки будут проводиться исключительно в аккредитованных спортивных центрах, спортивных площадках, спортивных бассейнах. Перечень спортивных объектов, в которых разрешено возобновление тренировок, будет утвержден приказом министерства образования, культуры и исследований по запросу профильных федераций", - пояснил Чебан.

Помимо этого, как добавил примар, администраторы торговых центров, спортивных объектов, площадок и бассейнов будут обязаны представлять в Кишиневский центр по общественному здоровью еженедельно (каждую пятницу) отчеты о реализации мер по профилактике заражения COVID-19.

Более того, будут созданы межсекторальные комиссии на уровне претур для мониторинга и проверки того, как соблюдаются решения столичной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. За нарушения будут наказывать в зависимости от обстоятельств, согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу.

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