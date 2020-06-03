16:42 03 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.50
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
Кладбище Дойна.

Примар Кишинева рассказал, что будет с торговлей, кладбищами и транспортом

© Sputnik / Ciobanu Victor
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1253)
224 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30465316/primar-chisinau-rasskazal-chto-budet-s-torgovley-kladbischami-i-transportom.html

Кладбища столицы откроются на два дня по случаю Радоницы. Однако в этот период и еще несколько дней в июне общественный транспорт Кишинева не будет работать.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Кишиневская Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью накануне приняла новое решение по вопросам торговли, общественного транспорта и режима работы кладбищ на Радоницу.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан. 

Он отметил, что столичные власти учли решения Национальной комиссии, в связи с этим в Кишиневе будут введены некоторые изменения. 

Комиссия постановила: 

  • Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено с 6 по 8 июня, а также 14, 20, 21 и 28 июня 2020 года.
  • Муниципальные кладбища будут открыты 7 и 8 июня по случаю Радоницы, доступ людей будет разрешен с обязательным ношением масок и с соблюдением остальных мер защиты.
  • Свеча
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Что будет с Радоницей в этом году: ответ премьера
    Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ не дозволено.
  • Запрещено осуществлять уличную торговлю на территории, прилегающей к кладбищам. Существующие торговые единицы будут работать в строгом соответствии с требованиями по предотвращению заражения COVID-19.
  • Будет принят акт о возобновлении с 8 июня 2020 года деятельности торговых центров в муниципии Кишинев и специализированных торговых единиц в них, за исключением кинотеатров, мест общественного питания, центров досуга (для осуществления спортивной и развлекательной деятельности), расположенных внутри них.

Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи>>>

Как уточнил примар, в ближайшее время будет принят акт о возобновлении тренировок на свежем воздухе для спортсменов.

Учебный процесс и тренировки будут проводиться исключительно в аккредитованных спортивных центрах, спортивных площадках, спортивных бассейнах. Перечень спортивных объектов, в которых разрешено возобновление тренировок, будет утвержден приказом министерства образования, культуры и исследований по запросу профильных федераций", - пояснил Чебан. 

Центральный рынок Кишинева возобновил работу: как проходит торговля
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Центральный рынок Кишинева возобновил работу: как проходит торговля - видео
Помимо этого, как добавил примар, администраторы торговых центров, спортивных объектов, площадок и бассейнов будут обязаны представлять в Кишиневский центр по общественному здоровью еженедельно (каждую пятницу) отчеты о реализации мер по профилактике заражения COVID-19.

Более того, будут созданы межсекторальные комиссии на уровне претур для мониторинга и проверки того, как соблюдаются решения столичной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. За нарушения будут наказывать в зависимости от обстоятельств, согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1253)

По теме

Важно для жителей и гостей столицы: общественный транспорт в выходные не ходит
Экономия в перспективе: какие изменения могут ждать общественный транспорт
Чебан: жители просят разрешить движение транспорта по выходным и на Радоницу


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аллеи парка нуждаются в ремонте.
Прогулки по этому парку Кишинева могут быть небезопасными - фото
Сотни людей собрались в Миннеаполисе у резиденции губернатора
"Нет справедливости и покоя": пикет у резиденции губернатора Миннеаполиса
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться