Примар Кишинева рассказал, что будет с торговлей, кладбищами и транспортом

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. Кишиневская Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью накануне приняла новое решение по вопросам торговли, общественного транспорта и режима работы кладбищ на Радоницу.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook кишиневский градоначальник Ион Чебан.
Он отметил, что столичные власти учли решения Национальной комиссии, в связи с этим в Кишиневе будут введены некоторые изменения.
Комиссия постановила:
- Движение общественного транспорта в Кишиневе будет приостановлено с 6 по 8 июня, а также 14, 20, 21 и 28 июня 2020 года.
- Муниципальные кладбища будут открыты 7 и 8 июня по случаю Радоницы, доступ людей будет разрешен с обязательным ношением масок и с соблюдением остальных мер защиты.
- Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ не дозволено.© Sputnik / Miroslav Rotari
- Запрещено осуществлять уличную торговлю на территории, прилегающей к кладбищам. Существующие торговые единицы будут работать в строгом соответствии с требованиями по предотвращению заражения COVID-19.
- Будет принят акт о возобновлении с 8 июня 2020 года деятельности торговых центров в муниципии Кишинев и специализированных торговых единиц в них, за исключением кинотеатров, мест общественного питания, центров досуга (для осуществления спортивной и развлекательной деятельности), расположенных внутри них.
Как выглядят кладбища на Радоницу: закрытые ворота и пустые аллеи>>>
Как уточнил примар, в ближайшее время будет принят акт о возобновлении тренировок на свежем воздухе для спортсменов.
Учебный процесс и тренировки будут проводиться исключительно в аккредитованных спортивных центрах, спортивных площадках, спортивных бассейнах. Перечень спортивных объектов, в которых разрешено возобновление тренировок, будет утвержден приказом министерства образования, культуры и исследований по запросу профильных федераций", - пояснил Чебан.
Более того, будут созданы межсекторальные комиссии на уровне претур для мониторинга и проверки того, как соблюдаются решения столичной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. За нарушения будут наказывать в зависимости от обстоятельств, согласно Кодексу о правонарушениях или Уголовному кодексу.
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