Власти Молдовы разрабатывают план проведения Года медицинского работника

В республике 2020-й объявлен Годом медицинского работника. В связи с этим государство примет ряд мер для улучшения ситуации в области здравоохранения.

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В среду в режиме онлайн состоялось заседание Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника.

В работе приняли участие руководители отрасли и медицинских учреждений, академики, ответственные лица в центральных и местных органах власти.

Во время встречи члены комиссии обсудили ситуацию в здравоохранении. Они были едины в том, что пандемия, с которой столкнулась Молдова, высветила ряд недостатков системы.

"Объявив 2020-й Годом медицинского работника, мы намереваемся увеличить зарплату всем медицинским работникам, сократить отток кадров, повысить качество предоставляемых услуг, оборудовать больницы, разработать дополнительные меры социальной защиты для медицинских работников, повысить авторитет и престиж профессии", - заявил президент Игорь Додон.

Участники заседания определили, что план действий по подготовке и проведению Года медицинского работника будет разработан к 10 июня сего года.

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