Власти Молдовы разрабатывают план проведения Года медицинского работника

КИШИНЕВ, 3 июн - Sputnik. В среду в режиме онлайн состоялось заседание Национальной комиссии по организации мероприятий, посвященных Году медицинского работника.
В работе приняли участие руководители отрасли и медицинских учреждений, академики, ответственные лица в центральных и местных органах власти.
Во время встречи члены комиссии обсудили ситуацию в здравоохранении. Они были едины в том, что пандемия, с которой столкнулась Молдова, высветила ряд недостатков системы.
"Объявив 2020-й Годом медицинского работника, мы намереваемся увеличить зарплату всем медицинским работникам, сократить отток кадров, повысить качество предоставляемых услуг, оборудовать больницы, разработать дополнительные меры социальной защиты для медицинских работников, повысить авторитет и престиж профессии", - заявил президент Игорь Додон.
Участники заседания определили, что план действий по подготовке и проведению Года медицинского работника будет разработан к 10 июня сего года.
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