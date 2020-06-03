Работу Центрального рынка Кишинева могут вновь приостановить: в чем причина

Глава правительства прокомментировал пандемиологическую ситуацию в стране и эффект от мер по постепенному послаблению введенных ранее ограничений в связи с COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что работу Центрального рынка в Кишиневе надо будет вновь приостановить, если администрация этой торговой площадки не предпримет меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

На заседании правительства в среду глава камбина прокомментировал пандемиологическую ситуацию и последствия мер по постепенному послаблению введенных ранее ограничений.

"Как эффект – растет число случаев инфицирования. К сожалению, большинство граждан не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. С 1 июня открылись рынки в Кишиневе и в Бельцах. Вижу, что на Центральном рынке в Кишиневе как будто вообще не слышали о вирусе. Все покупают чашки на Родительский день", - отметил премьер.

Он попросил главу Минздрава Виорику Думбрэвяну подготовить для Национальной комиссии по общественному здравоохранению проект по приостановке деятельности этой торговой площадки.

"Рассмотрим этот проект на следующем заседании Комиссии. Если в течение трех дней администрация Центрального рынка в Кишиневе не предпримет меры, то вынесем решение о его закрытии", - подчеркнул премьер.

По его словам, безответственность граждан, политиков в частности, может привести к коллапсу медсектора.

"На эту неделю выпадает и Радоница. Мы неоднократно призывали граждан отказаться от похода на кладбища. Прошу МВД, Минздрав и местные органы власти обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в эти дни. Прошу еще раз граждан быть очень ответственными. Если мы допустим еще рост случаев инфицирования, то медицинская система сдастся, и мы можем остаться без медпомощи", - сказал Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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