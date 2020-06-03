18:33 03 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD17.50
  • RUB0.25
  • RON4.03
  • UAH0.65
Поиск
LIVE:
Центральный рынок в Кишиневе

Работу Центрального рынка Кишинева могут вновь приостановить: в чем причина

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1258)
343 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30467357/rabotu-tsentralnogo-rynka-kishineva-mogut-vnov-priostanovit-v-chem-prichina.html

Глава правительства прокомментировал пандемиологическую ситуацию в стране и эффект от мер по постепенному послаблению введенных ранее ограничений в связи с COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что работу Центрального рынка в Кишиневе надо будет вновь приостановить, если администрация этой торговой площадки не предпримет меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

На заседании правительства в среду глава камбина прокомментировал пандемиологическую ситуацию и последствия мер по постепенному послаблению введенных ранее ограничений.

"Как эффект – растет число случаев инфицирования. К сожалению, большинство граждан не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. С 1 июня открылись рынки в Кишиневе и в Бельцах. Вижу, что на Центральном рынке в Кишиневе как будто вообще не слышали о вирусе. Все покупают чашки на Родительский день", - отметил премьер.

Кишинев выходит из режима ЧП
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Молдова и коронавирус: что можно, а что еще запрещено в стране из-за COVID-19
Он попросил главу Минздрава Виорику Думбрэвяну подготовить для Национальной комиссии по общественному здравоохранению проект по приостановке деятельности этой торговой площадки.

"Рассмотрим этот проект на следующем заседании Комиссии. Если в течение трех дней администрация Центрального рынка в Кишиневе не предпримет меры, то вынесем решение о его закрытии", - подчеркнул премьер.

По его словам, безответственность граждан, политиков в частности, может привести к коллапсу медсектора.

"На эту неделю выпадает и Радоница. Мы неоднократно призывали граждан отказаться от похода на кладбища. Прошу МВД, Минздрав и местные органы власти обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в эти дни. Прошу еще раз граждан быть очень ответственными. Если мы допустим еще рост случаев инфицирования, то медицинская система сдастся, и мы можем остаться без медпомощи", - сказал Кику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1258)

По теме

Число излечившихся от коронавируса в Молдове приблизилось к 4,5 тысячи


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аллеи парка нуждаются в ремонте.
Прогулки по этому парку Кишинева могут быть небезопасными - фото
Сотни людей собрались в Миннеаполисе у резиденции губернатора
"Нет справедливости и покоя": пикет у резиденции губернатора Миннеаполиса
Республика Молдова и Европейский союз
Республика Молдова и Европейский союз — реальность в цифрах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться