Работу Центрального рынка Кишинева могут вновь приостановить: в чем причина

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что работу Центрального рынка в Кишиневе надо будет вновь приостановить, если администрация этой торговой площадки не предпримет меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа.
На заседании правительства в среду глава камбина прокомментировал пандемиологическую ситуацию и последствия мер по постепенному послаблению введенных ранее ограничений.
"Как эффект – растет число случаев инфицирования. К сожалению, большинство граждан не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. С 1 июня открылись рынки в Кишиневе и в Бельцах. Вижу, что на Центральном рынке в Кишиневе как будто вообще не слышали о вирусе. Все покупают чашки на Родительский день", - отметил премьер.
"Рассмотрим этот проект на следующем заседании Комиссии. Если в течение трех дней администрация Центрального рынка в Кишиневе не предпримет меры, то вынесем решение о его закрытии", - подчеркнул премьер.
По его словам, безответственность граждан, политиков в частности, может привести к коллапсу медсектора.
"На эту неделю выпадает и Радоница. Мы неоднократно призывали граждан отказаться от похода на кладбища. Прошу МВД, Минздрав и местные органы власти обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в эти дни. Прошу еще раз граждан быть очень ответственными. Если мы допустим еще рост случаев инфицирования, то медицинская система сдастся, и мы можем остаться без медпомощи", - сказал Кику.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.
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