Решено: в Молдове придется отработать дни простоя на карантине

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. Молдавское правительство постановило, что бюджетникам предстоит отработать все 22 дня, которые из-за ситуации с коронавирусом нового типа были объявлены свободными.

Как пояснила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, проект предусматривает, что рабочими будут 12 суббот: 13, 27 июня, 4, 18 июля, 1, 15 августа, 5, 19 сентября, 3, 17, 31 октября и 14 ноября. Трудовой день будет начинаться с 08.00, а заканчиваться в 16.30. Перерыв на обед - с 12.00 до 12.30.

Еще 10 дней простоя бюджетники должны будут отработать с 1 июля, выполняя служебные обязанности на час больше обычного в течение трудовой пятидневки и с сокращением обеденного времени на 30 минут. Рабочий день с понедельника по пятницу – с 08.00 до 17.30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.00.

© Sputnik / Moldova График отработки дней простоя на карантине.

При этом, как отметила министр, руководство каждого учреждения будет принимать решение об отработке в индивидуальном порядке по отношению к каждому сотруднику.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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