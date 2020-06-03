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Медикаменты. Архивное фото.

В Молдову поступит лекарство для борьбы с COVID-19

© AP Photo / Rick Bowmer
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1261)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200603/30468017/moldova-postupit-lekarstvo-dlya-borby-covid-19.html

Препарат японского производства будет поставлен в республику в рамках соглашения между кабмином республики и ООН.

КИШИНЕВ, 3 июня- Sputnik. Правительство Молдовы одобрило начало переговоров и подписание соглашения о поставках лекарства "Авиган", еще известного как "Фавипиравир", для борьбы с коронавирусом нового типа.

Противовирусный препарат ранее был разработан японскими врачами для лечения гриппа, а в последнее время он изучался на предмет лечения инфекции COVID-19.

В Молдову "Авиган" поступит в виде срочной помощи по борьбе с COVID 19, предоставленной правительством Японии. Всего республике предоставят 12 тысяч 200 таблеток.
Лаборатория. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Пятаков
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"Фавипиравир", в частности, зарегистрирован в России. Как отмечает РИА Новости, во ременных рекомендациях министерства здравоохранения РФ по лечению и профилактике коронавируса отмечается, что препарат противопоказан для назначения детям и беременным. Его необходимо принимать только в стационаре под контролем врачей.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1261)

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