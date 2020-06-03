В Молдове подтверждены еще 247 случаев инфицирования COVID-19

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло на данный момент в Молдове 8 тысяч 795.

КИШИНЕВ, 3 июн – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 247 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в среду в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За минувшие 24 часа проведены тысяча 809 тестов, из них повторно - 404.

Из числа выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в 25 эпизодах речь идет о медперсонале, в том числе заболевание подтвердилось у 3 врачей, 17 медсестер, пятерых людей из обслуживающего персонала клиник.

За последние сутки излечились еще 125 человек. Общее число выздоровевших достигло 4 тысяч 863, а скончавшихся - 310.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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